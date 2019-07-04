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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ferit DEMİR/OVACIK (Tunceli) (DHA)
04.07.2019 - 17:15, Son Güncelleme:

Munzur Nehri'nde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin Eroğlu toprağa verildi

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde hareket halindeki yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Nehri'ne düşerek kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan çoban Engin Eroğlu (28) toprağa verildi. Cenaze töreninde tabutunun üzerine Dersimspor forması koyulan Eroğlu'nun yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

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  • Munzur Nehrinde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin Eroğlu toprağa verildi
  • Munzur Nehrinde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin Eroğlu toprağa verildi
  • Munzur Nehrinde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin Eroğlu toprağa verildi
  • Munzur Nehrinde 19 gün sonra cesedi bulunan Engin Eroğlu toprağa verildi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran günü öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Hayvanların akşam köye başıboş dönmesi üzerine ailesi, telefonla aradığı Engin'e ulaşamayınca kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine bölgeye, jandarma ve AFAD ekipleri ile UMKE sevk edildi. Bölgede yapılan aramalarda Munzur Nehri kıyısında Eroğlu'na ait cep telefonu ve şapka bulundu. Engin'in de bulunması için aramalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Engin Eroğlu'nu arama çalışmaları 18 gün boyunca İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin belediyelerinde görevli 50 kişiden oluşturulan su altı arama- kurtarma ekibinin yanı sıra AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda gönüllü tarafından yürütüldü. Arama çalışmalarında dün 19'uncu güne girilirken, sabah saatlerinde,Eroğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Eroğlu'nun cesedi nehre düştüğü Yoncalı köyünden 8 kilometre uzaklıkta yer alan Aşağıtorunoba köyündeki suda bulundu.

Halil İbrahim- Gülizar Eroğlu çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü Engin Eroğlu'nun cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası teslim alınıp bugün Ovacık'a getirildi. Eroğlu için öğle vakti Ovacık Cemevi'nde tören düzenlendi. Cenazede tabutunun üzerine Dersimspor forması koyulan Eroğlu'nun yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Engin Eroğlu'nun cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü Yaylagünü köyündeki mezarlıkta toprağa verildi.

Munzur Çayına düşerek kaybolmuştu 19 gün sonra cansız bedeni bulundu...
Munzur Çayı'na düşerek kaybolmuştu! 19 gün sonra cansız bedeni bulundu...
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