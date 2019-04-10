Munzur Çayı taştı, ulaşım kontrollü sağlanıyor
Tunceli'de kuvvetli yağmur yağışı sonrası Munzur Çayı taştı.
Tunceli'de dün geceden itibaren kuvvetli yağmur yağışı etkili oluyor. Yağış nedeniyle Tunceli-Ovacık kara yolunun 22. kilometresinde Munzur Çayı taştı. Çayın taşması sonucu kara yolunun bir bölümü sular altında kaldı. Karayolları Şube Şefliği ekipleri, bölgede çalışma yürütürken, küçük araçlar kepçelerin aracılığıyla yoluna kontrollü devam ediyor.
Taşkına yolda yakalanan vatandaşlar, 2 saate yakın yolda beklemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Ekiplerin aralıksız çalışma yürüttüğü kara yolunda Munzur Çayı'nın debisinin düşmesiyle trafiğin normal seyrine dönmesi beklendiği bildirildi.
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