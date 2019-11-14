Münhal ne demek? Münhal kadro nedir?
Gündelik yaşamda kullanılan bazı terimlerin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor, münhal ve münhal kadro da bunlardan biri. Münhal kelimesi özellikle iş ilanlarında sıklıkla karşılaşılan bir terim. Peki, münhal ne demek? Münhal kadro nedir?
İŞKUR'un çeşitli kurum ve kuruluşların münhal bulunan kadrolar için yayınladığı iş ilanları ardından “Münhal ne demek? Münhal kadro nedir?” soruları sıklaştı. İşte, münhal ve münhal kadroyla ilgili bilgiler…
MÜNHAL NE DEMEK?
Boş olan, açık bulunan (memuriyet vb.), boş, açık.
MÜNHAL KADRO NEDİR?
Münhal kadro: Boş (açık) kadro. Bir başka anlatımla, bir kadro olması ve bu kadronun münhal olması atama işleminin sebep unsuru olup, münhal kadro olmadan atama işlemi yapılmaz.
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