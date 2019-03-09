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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.03.2019 - 18:41, Son Güncelleme:

Münbiç'te YPG/PKK kontrol noktasında patlama oldu

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Münbiç'te YPG/PKK kontrol noktasında patlama oldu

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Münbiç ilçesinin batısında örgütün kontrol noktası yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Münbiç'in batısınında yer alan Şeyh Akil Mezarlığı'nın bulunduğu bölgedeki YPG/PKK'nın kontrol noktası yakınlarında patlama oldu.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de 21 Ocak tarihinde ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana gelmişti. Söz konusu saldırıda bir ABD askeri ağır yaralanmıştı.

Münbiç yol haritası

Münbiç yol haritasına göre, ilçenin içindeki sivil ve askeri konseylerin yeniden yapılanması amacıyla ABD-Türkiye arasındaki tahkikat süreci işliyor.

Türkiye, YPG/PKK mensupları ile bunların güdümündeki isimlerin ilçenin yönetim birimlerinde görev almasına karşı çıkıyor.

Türk yetkililer, nüfusunun yüzde 85 ila 90'ı Arap olan Münbiç'teki yönetimin demografik yapıyla uyumlu olması gerektiğini vurguluyor. Planın hayata geçebilmesi için ABD'nin bin civarındaki silahlı YPG/PKK'lıyı ilçeden çıkartması da gerekiyor.

Münbiç, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

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