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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
Haber Giriş: 14.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Mümtaz Hoca’ya veda

Hocaların hocası, anayasa profesörü eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal, dün İstanbul’da toprağa verildi.

Mümtaz Hoca’ya veda
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90 yaşında hayata veda eden Soysal için Zincirlikuyu Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski başbakanlar Mesut Yılmaz ve Ahmet Davutoğlu ile siyaset, akademi ve dışişleri camiasından çok sayıda isim katıldı. Dışişleri Bakanlığı ve bazı bakanlıklar cenaze törenine çelenk gönderdi.

Mümtaz Soysal’ın Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bütün yaşamı adalet mücadelesiyle geçti. Türkiye’nin sağlıklı ve güzel bir anayasaya sahip olması için mücadele etti. Hapse atıldı. Uzun yıllar hapiste kaldı. Bu ülke için çalışanlar, adalet için mücadele edenler ağır bir bedel ödüyorlar. O bedel ödeyenlerden birisi de Mümtaz Soysal’dı” dedi.

Mümtaz Soysal’ın milletvekili olmasında katkısı olduğunu anlatan CHP Milletvekili Muharrem İnce de “Mümtaz Hoca dediğimde aklıma hep direnen, savunan ve haklı çıkan adam geliyor” diye konuştu.

Mümtaz Hoca’ya veda

1983 yılında, Dışişleri Bakanlığı sınavına amcası Mümtaz Soysal’ın evinde kampa girerek hazırlandığını anlatan Türkiye’nin AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi Engin Soysal da, “Bana İngilizce bir dergi verip ‘Bunu oku’ dedi. Sonra da o dergiden sorular sordu. Sınavı kazanmamda kendisinin çok büyük etkisi var. Yıllar sonra Dışişleri Bakanı’yken Paris’e geldiğinde ben Büyükelçilik müsteşarıydım. Kendisinin yaptığı görüşmelerde not tutucu olarak görev yaptım” diye konuştu.
Cenaze töreninin ardından Soysal, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda eski eşi Sevgi Soysal’ın yanına defnedildi. Zonguldaklı olan Mümtaz Soysal’ı, hemşehrisi maden işçileri de unutmadı. Soysal’ın mezarına, Türkiye Taş Kömürü Kurumu’nun özelleştirilmesine karşı verdiği mücadelenin anısına getirilen kömür tozuna bulanmış toprak döküldü. 

ARALARINDA SADECE BİR AĞAÇ OLACAK

TÖRENDE Soysal Ailesi adına taziyeleri kızları Defne ve Funda Soysal ile yeğeni Büyükelçi Engin Soysal kabul etti. Babasının mezar yerini ölmeden önce hazırladığını, 1976’da ölen eski eşi yazar Sevgi Soysal’ın yanına gömülmek istediğini söyleyen Funda Soysal, “Annemle babamın arasında sadece bir ağaç olacak” dedi.

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