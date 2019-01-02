Mültecilere tarım eğitimi
Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel halkın yanı sıra yeni yılda 5 bin Suriyeli mülteciye de tarım - gıda, hayvancılık, bitkisel üretim, konusunda mesleki eğitimi verecek.
Suriyeli mültecilerin tarımsal faaliyetlerde istihdam edilmesine yönelik olarak 10 ilde yürütülecek, ‘Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Mültecilerin ve Ev Sahibi Topluluklara Dayanıklılık Oluşturma Projesi’ ile 5 bin Suriye ve Türk vatandaşının sürdürülebilir iş imkanlarına kavuşmaları sağlanacak. Bakanlık, sadece tarım değil su ile ilgili faaliyetlerinde de mültecilerin işgücünden faydalanılmasını planlıyor. Bu doğrultuda, ağaçlandırma fidan üretimi ve fidancılık teknikleri, erozyonla mücadele, baraj kanallarının temizliği, kontrollü sulama, odun ve odun dışı orman ürünleri gibi konularda da sığınmacıların beceri sahibi olması sağlanacak.
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