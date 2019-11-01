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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mülteciler şehrini biz kuracağız

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Mülteciler şehrini biz kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geleceğini hatırlatarak “Diyeceğim ki ‘Uluslararası donörler toplantısı çağrısını siz yapın’. Oldu oldu. Olmadı, Tel Abyad ile Resulayn arasında bir mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız” dedi. Yeşilköy’de 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda konuşan Erdoğan şunları söyledi:

'TÜM sağlık personelimizin niteliğinin yükseltilmesinden, yerli ilaç, aşı ve tıbbi cihaz üretimine kadar her alanda çok önemli çalışmalar içerisindeyiz. Yerli ilaç, aşı ve cihaz üretimini, öyle sadece adı yerli kendisi yine dışa bağımlı şekilde değil, formülünün geliştirilmesinden nihai ürüne kadar kendimize ait hale getirmekte kararlıyız. Vatandaşlarımızın bazılarının yabancı menşeli ilaçlara ve aşılara mesafeli yaklaştığını görüyoruz. İlaçları ve aşıları halkımızın hassasiyetlerine uygun şekilde üretip hizmete sunduğumuzda bu sorunu da aşmış olacağız. Kamuda ve özel sektörde ilaç, aşı ve cihaz üretimlerinin gerçek anlamla millileştirilmesi hususunda gizli bir direniş olduğunu biliyorum. Ülkemiz açısından stratejik bir öncelik olarak gördüğümüz hususta atılan tüm adımları ve yapılan tüm engellemeleri çok daha yakından takip altına alacağımızın bilinmesini istiyorum.

 VATANDAŞIMIZ GİBİ YARARLANIYORLAR

Kurduğumuz sistem sayesinde ülkemizdeki sığınmacıların hepsi de tüm şehirlerimizdeki sağlık kurumlarımızdan vatandaşlarımızla aynı şartlarda hizmet alıyor. Sağlık bakanlığımıza, tüm sağlık kurumlarımıza şahsım ve milletim adına şükranlarımı bildiriyorum. Bu kadar kritik bir dönemde işte her an havan toplarının, füzelerinin atıldığı bir dönemde sağlıkçıların hastanelerde dur durak bilmeden bu hizmeti vermeleri gerçekten her türlü takdirin üzerindedir. Onun için alkışlıyorum, tebrik ediyorum.

Biz hastalarımıza ilaçlarını da ücretsiz olarak veriyoruz. Dünyada böyle bir hizmeti verebilen başka bir ülke yok. Üstelik bu hizmet, sadece sağlıkla da sınırlı değildir. Gıdadan barınmaya, eğitimden istihdama kadar her konuda ülkemizdeki sığınmacıları insani şartlarda yaşatmanın gayreti içerisindeyiz.

BUNLAR PARASIZ OLMAZ

Uzun uğraşlar ve fedakarlıklar neticesinde Suriye’de oluşturduğumuz güvenli bölgeler bugün ülkedeki en huzurlu ve yaşanabilir yerlerdir. Son olarak Barış Pınarı harekâtıyla Suriyeli kardeşlerimize huzuru kalple geri dönecekleri yeni alanlar kazandırdık. Planlarımızı yaptık. Projelerimizi hazırladık. Bunları BM Genel Kurulu’nda liderlerle yaptığım görüşmelerde kendilerine takdim ettim. Bakıyorlar kitapçığa, ‘Gayet güzel’ diyorlar. Peki para. Paraya gelince ses yok. Bunlar parasız olmaz. Bunu beraber yapacağız. BM Genel Sekreteri misafirim olacak. Beraber sabah bir kahvaltımız var. Kendisine aynen yine bu programı takdim edeceğim. Projeleri takdim edeceğim. Diyeceğim ki, ‘Uluslararası donörler toplantısı çağrısını siz yapın. Yaptınız, yaptınız. Yapmadığınız takdirde bu çağrıyı ben yapacağım’. Oldu oldu. Olmadı, Tel Abyad ile Resulayn arasında bir mülteciler şehrini veya şehirlerini biz kuracağız. Ben o zaman tabi Adnan Polat’ın kapısını çalarım. ‘Sayın Polat’ deriz, ‘Hadi bakalım’. ‘Sen de burada bir şeyler üstlen’. O da hemen ‘Tamam’ dedi. Bizim insanımız böyledir. Bu tür adımları atar. Bu işleri biz böyle yürüttük, böyle yürütüyoruz.

PETROL İÇİN YARIŞANLAR BASKI YAPIYOR

Yıllardır milyonlarca sığınmacıyı topraklarımızda barındırmak için işte biz bu ev sahipliğini yaptık. Buna karşın uluslararası toplumdan aldığımız destek maalesef sadece nasihat. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli kabul eden zihniyetin gözü Suriye’de ve dünyanın her yerinde kendi çıkarından başka bir şey görmüyor. Biz ise etrafımıza baktığımızda sadece insan sadece can görüyoruz. Suriye’nin petrol bölgelerini paylaşmak için yarışanlar, Türkiye’nin insani amaçlı girişimlerini engellemek için her türlü baskıyı yapıyor. Son 8 yıldır Suriyeli sığınmacılar için sınırlarına dikenli tel örgü çekmekten başka hiçbir iş yapmayanlar, maalesef bugün de sığınmacıların vatan hasretini dindirecek çabalara mani oluyorlar.”

GÜRCİSTAN’A DAVET

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de bir araya geldiği Gürcistan Başbakanı Girgi Gakharia ile ortak basın toplantısında şunları söyledi: “Ortak akıl ve stratejik vizyonla Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattına; Gürcistan ve Azerbaycan ile beraber hayata geçirdiğimiz Trans Anadolu doğalgaz boru hattını ekleyerek enerji konusunda bölgemizi merkez konumuna getirdik. Ulaştırma konusunda da çok önemli bir adım attık. Bakü-Tiflis-Kars bu noktada gerçekten tarihi bir adımdır. Bu demiryolunun açılmasıyla üç dost ülke birbirine çok farklı şekilde bağlanmış olacak. 2011 tarihli anlaşmamız doğrultusunda sadece vizeleri kaldırmakla kalmadık, pasaportsuz geçişi temin ettik. 2018 sonu itibarıyla 1.5 milyar dolar olan ticaret hacmini yaptığımız görüşmelerle 3 milyar dolara süratle çıkarma irademizi teyit ettik.”  Gürcistan Başbakanı Gakharia da basın toplantısında, “Türkiye, Gürcistan’ın birinci ticaret ortağıdır ama mevcut rakamların daha da artması gerektiği düşüncesindeyim” dedi. Basın toplantısı sonunda Gakharia, Erdoğan’ı Gürcistan’a davet etti. Erdoğan da davete olumlu yanıt verdi.-Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA

BİZ NE KADAR GÜÇLÜ OLURSAK ÜLKEMİZ DE O KADAR GÜÇLÜ OLUR

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün, AK Parti büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla parti genel merkezinde bir araya geldi. “Türkiye’nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır” diyen Erdoğan şunları söyledi:  “Küçük olsun benim olsun sığlığıyla değil, büyük olsun bizim olsun vizyonuyla hareket edeceğiz. Hiçkimseyi dışlamadan, kırmadan, dökmeden, hatta varsa kırık kalpleri tamir ederek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Son dönemde yaşadığımız hadiseler bize bir gerçeği göstermiştir. Türkiye’nin bekasının garantisi AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Biz ne kadar güçlü olursak ülkemiz de o kadar güçlü olacaktır. AK Parti kalesinde ve Cumhur İttifakı bünyesinde gedik açma çabalarının gerisinde bu hakikat vardır. Şimdiye kadar olduğu gibi gönülden yaparsan gönüller kazanırsın düsturuyla 82 milyonun her bir ferdini kucaklamaya çalışacağız.

MESULİYETİNİZ AĞIR

AK Parti çatısı altında terör ve şiddetle arasına mesafe koyan herkese, her görüşe yer vardır, olmalıdır. Bu hareketi ileriye taşıyacak fikri, samimi teklifi olan her bir kardeşim partimizin iç kanallarını kullanarak bunu her zaman bize iletebilir. İnşallah 7. büyük kongre sürecimiz metal yorgunluğunun son izlerini de sildiğimiz yenilenmiş, tazelenmiş bir şekilde tekrar yola revan olduğumuz farklı bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bunun için sizlerin mesuliyeti çok ağırdır. Hiçbirimiz bulunduğumuz makamların millete hizmet makamı olduğunu unutmayacağız. Ben her birinizin bu yüksek vazife bilinciyle hareket ettiğine edeceğine inanıyorum.” -ANKARA   

KAN BAĞIŞÇILARINA ZİYARET

- CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Kızılay Haftası dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi’nde açılan kan bağışı standını ziyaret etti. Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan'a ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

 

 

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
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