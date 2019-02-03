‘Mülteci sorununu çözeceğiz’
Lozan’da 30 Ocak 1923 tarihinde imzalanan Zorunlu Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile topraklarından koparılan Türk-Yunan vatandaşları için “96’ncı yılında Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi Anma Etkinliği Beylikdüzü Gürpınar sahilinde gerçekleştirildi.
Etkinliğe CHP İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Beylikdüzü belediye başkan adayı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar Trakya ve Rumeliler Derneği Başkanı Tarık Küçük ve mübadil yakınları katıldı. Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Genel Sekreteri Gülşah Adar ortak basın açıklamasını okudu. Mübadillerin doğdukları toprakları ziyarete uzun yıllar izin verilmediği için memleket hasretiyle dünyadan göçüp gittiklerini belirten Adar, son yıllarda giderek artan sayıda mübadil çocuğu ve torunlarının bir vasiyeti yerine getirircesine aile büyüklerinin memleket dedikleri toprakları ziyaret etmek istediğini söyledi.
‘ÇİFT TARAFLI MAĞDURİYET VAR’
Ekrem İmamoğlu da şunları söyledi:
“Bugünün Türkiyesi’ndeki yeni nesillerin en fazla bilmesi gereken tarihçesi yakın tarihtir. Yakın tarihin en iz bırakan konularından biri de Lozan Antlaşması’yla oluşan mübadillerin sürecidir. O anlamda bu ve bunun gibi kıymetli konuların ders kitaplarında yer alması önerisini de çok kıymetli görüyorum ve altını çiziyorum. Ülkemizdeki mülteciler sorunu bence dünyada türüne çok da rastlanmayan farklı bir mülteci konusudur. Çift taraflı mağduriyet yaşanmaktır. Hem yerleştikleri bölgeye yarattıkları sıkıntılar hem de 4 milyona yakın insanın yaşadığı sıkıntılar. Özellikle İstanbul’da bu sürece dair mutlak uygulayacağımız şeyler var. Bu sorunu uzmanlarıyla ve taraflarıyla bir araya gelip sosyolojik açıdan değerlendirip kısa, orta ve uzun vadede çözeceğiz.”
MÜBADİLLER ANILDI
İmamoğlu konuşmasının ardından aralarında birinci kuşak mübadillerinin de olduğu Türk-Rum vatandaşları ile anı fotoğrafı çektirip denize karanfil attı. İmamoğlu daha sonra Lozan Mübadilleri Korosu’yla birlikte “Vardar Ovası” türküsünü söyledi.
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