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    Mülkün yani devletin temeli adalettir

    Erdinç ÇELİKKAN/ANKARA
    07.03.2018 - 00:38 | Son Güncelleme:

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, darbecileri cesaretlendiren hukuk anlayışının artık yok olduğunu belirterek, “Adalet duygusunun zedelendiği yerde devletin bekası tehlikededir. Karanlık günleri özleyenler hukuk sistemimiz içinde kendilerine yer bulamayacak” dedi.

    Beştepe’de düzenlenen 150. Yılı Yargıtay Sempozyumu ve Yeni Hizmet Binası Temel Atma Töreni’ne katılan Yıldırım, özetle şu mesajları verdi: “Mülkün yani devletin temeli adalettir. Adalet duygusunun zedelendiği yerde devletin bekası tehlikededir. Hep söyleriz geciken adalet adalet değildir. İstinaf mahkemeleri ile iki dereceli yargılama sistemine geçerek yargılama sürelerinde önemli tasarruf sağladık. Temyiz mahkemelerine giden dosya sayısı süratle azalıyor.

    KESİNTİYE UĞRAMADI
    FETÖ’nün devletin can damarlarından biri olan yargı sistemimizde ne büyük tahribata yol açtığı bugün çok daha iyi anlaşılıyor. Fakat iftiharla söylemeliyim ki onca tahribata, 4 bin 500 FETÖ mensubu hâkim ve savcının bir anda mesleğin dışına atılmasına rağmen yargı sistemimizde hiçbir hizmet kesintiye uğramadan devam etmiştir. Yargı, zararlı unsurları ayıkladı ve tek vücut oldu. Darbecileri cesaretlendiren, meşruiyet kazandıran, vesayete karşı koyamayan hukuk anlayışı da artık yok olmuştur.

    KAÇINILMAZ GERÇEK
    Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ise törende özetle şöyle dedi: “Klasik terör örgütlerinin yanı sıra devletin makamlarını ele geçirmek suretiyle amaçlarını gerçekleştirmeye çalışan FETÖ-PDY faaliyetleri, son 10 yılda ülkemizi ciddi şekilde meşgul etmiş ve hukuk sistemimizi olumsuz bir biçimde etkilemiştir. Emanete ihanet ederek kamu görevini, özellikle yargı yetkisini belli bir örgütün amaçları doğrultusunda kullananlara ise adaletten başka hiçbir borcumuz yoktur. Bizim görevimiz duyguyla, coşkuyla ve ön yargıyla davranmak değil Türk hukuk sisteminin son yıllarda büyük başarıyla yükselttiği insan haklarına ilişkin standartlardan taviz vermeden objektif delillere göre karar vermektir. Yüksek mahkemelerin hukuk dışı oluşumlara engel olmaları devletin bekası açısından kaçınılmaz bir gerçektir.”

    Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım , Adalet , gazetehaberleri , gündem
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