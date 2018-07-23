Mülkiye’nin efsanesi yaşamını yitirdi
ANKARA Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), kamuoyunda bilinen adıyla Mülkiye’de öğrencilerinin ‘efsane’ diye nitelendirdiği Prof. Dr. Cevat Geray, dün Ankara’da yaşamını yitirdi. Geray için bugün saat 14.00’te SBF’de tören düzenlenecek.
Kocatepe Camisi’nde kılınacak ikindi namazından sonra da Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecek. Prof. Geray, 1976’da SBF Basın ve Yayın Yüksekokul Müdürlüğü, ardından da öğrenci olaylarının en yoğun yaşandığı dönemde 1977-1982 yıllarında SBF Dekanlığı yaptı. Seçimle dekanlığa gelen son isim olan Geray, YÖK Yasası’nın görev süresini kısaltması nedeniyle ayrıldı. 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası yoluyla da 1983’te uzaklaştırıldığı fakülteye 1990’da Danıştay kararı ile öğretim üyesi olarak döndü. Kentleşme, mahalli idareler, kooperatifçilik üzerine yoğunlaşan şehircilik uzmanı Geray’a 2014’te Mülkiye Büyük Ödülü verildi.
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