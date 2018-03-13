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    Mülk sahipleri için emlak vergisi oranları ne kadar? Belediyelere nasıl başvuruluyor?

    Hürriyet Haber
    13.03.2018 - 19:16 | Son Güncelleme:

    Mülk sahipleri için emlak vergisi oranlarının ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılan ve sorgulanan konular arasında yer alıyor. Mülk sahiplerinin emlak vergi değerlerini sizler için derledik. Peki, mülk sahipleri için emlak vergisi oranları ne kadar? Belediyelere nasıl başvuruluyor?

    Mülk sahiplerinin, mülkün ‘emlak vergi değeri üzerinden aşağıdaki oranlarda (EVK Md. 8 ve Md. 18) emlak vergilerini iki taksitte ödemeleri gerekiyor.

    EMLAK VERGİSİ ORANLARI (BİNDE)

    Gayrimenkul TürüBüyükşehir
    Belediyesi    		Büyükşehir
    olmayan illerde
    Konut21
    Konut dışı bina (işyeri vb.)42
    Arsalar63
    Araziler21

    Emlak vergisinin yüzde 10’u kadar ayrıca “tabiat varlıklarını
    koruma payı” ödeniyor.

    Ödeme zamanı nedir, gecikme cezası ne kadar?

    Emlak vergisinin ilk taksitinin ödenmesi için süre Mart’ta başlıyor ve Mayıs’ın sonuna kadar da ödenebiliyor. İkinci taksit, kasım ayının sonuna kadar ödenebiliyor (EVK Md.30). Ödemeler gayrimenkulün bağlı olduğu belediyeye yapılıyor. Süresinde yapılmayan ödemeler için aylık yüzde 1,40 oranında gecikme zammı hesaplanıyor.

    Konutu olup da emlak vergisi ödemeyecekler kimler?

    En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan:

    * Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler

    * SGK’dan (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) aldıkları emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler (ve bunların dul ve yetimleri)

    * Engelliler

    * Gaziler

    * Şehitlerin dul ve yetimleri indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabiliyorlar (EVK Md. 8).

    Belediyelere nasıl başvuruluyor?

    Vergi indiriminden faydalanacaklar için düzenlenmiş formlar var. Kendi durumuna uygun olan formun doldurulup ilgili belediyeye başvurulması gerekiyor (İlgili formlar ve taahhüt belgesi, 38 ve 44 Seri No.lu Emlak Vergisi tebliğlerinin ekinde yayımlanmıştır).

    Etiketler: mülk , emlak vergisi , emlak vergisi oranları , SeoHaber , gündem
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