Mülakat sonuçlarında son durum: Öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Memur adaylarının girdiği KPSS 2018 oturumlarının yaklaşmasıyla birlikte öğretmenlik mülakat sonuçlarına yönelik araştırmalar da hız kazandı. Mülakattan alacakları sonuca göre bu yılki KPSS oturumlarına hazırlanacak olan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna odaklandı. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; 2018-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) 22 Temmuz’da, 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi ise 28 Temmuz’da gerçekleşecek. Peki, öğretmenlik mülakat sonuçları bu tarihlerden önce açıklanacak mı?

20 bin öğretmenin ataması için yapılan mülakatların sonucu MEB veya bakanlığa bağlı olan İKGM’nin resmi sayfası üzerinden yapılacak. Resmi sitelerden henüz net bir açıklama yapılmadı ancak yetkililer, öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili zaman zaman sosyal medya hesaplarından veya katıldıkları programlardan açıklamalarda bulunuyor. İşte, sonuçlara ilişkin yapılan son açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, canlı yayınla katıldığı bir programda Liselere Geçiş Sınavı’na ek olarak sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında da soruları yanıtlamıştı. Geçtiğimiz aylarda başvurusu tamamlanan 25 bin öğretmenin son durumu hakkında açıklamada bulunan Tekin, incelemelerin devam ettiğini, sonuçların temmuzun ilk haftasında açıklanabileceğini söylemişti. Diğer 5 bin aday için ise sürecin mülakat aşamasına geldiğini açıklamıştı.