Mükerrer oya gözaltı

YSK, Şengül E. hakkında ‘çift kimlik taşıyıp taşımadığının araştırılması’ talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Şengül E., savcılık talimatıyla İzmir Selçuk’ta gözaltına alındı ve Ankara’ya getirildi.

YSK: TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

YSK Başkanı Sadi Güven dün Şengül E.’nin sosyal medyadan fotoğraflı paylaşımı üzerine suç duyurusunda bulunduklarını ve bu tip olayların bizzat takipçisi olacaklarını açıkladı. Güven, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Bir kişinin hem Belçika’da hem de İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı’nda oy kullandığına yönelik iddialar yer aldı. Ancak aynı şahsın kendi fotoğrafını paylaştığını görünce bunu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’yla paylaştık. İzmir’de gözaltına alındı. Tahkikat devam ediyor. Seçim iş ve işlemleriyle ilgili yapılacak her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor. Biz bunun takipçisi olacağız ve bu tür suiistimallerle, seçim işlemlerine yönelik engellemelerle karşılaşıldığında şiddetli bir şekilde cezalandırılması için ilgili savcılıklara ihbarda bulunacağız. Vatandaşlarımızdan dürüst, doğru, seçime hile karıştırma amacı taşımadan oy kullanmalarını istiyoruz. Bugüne kadar kimsenin suiistimal yapmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.”

MÜNFERİT Mİ?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise iki kez oy kullandığı iddia edilen kadınla ilgili, “Şahsın örgüt kapsamında olup olmadığı, yoksa evrakta bir sahtecilik kapsamında mı yaptığı, örgütlü bir eylem midir, tüm bunlar doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma yürütüyor. Bunu bir örgütün, seçime şaibe düşürme ve insanları şüpheye düşürmeye yönelik yapması kabul edilemez. Bu iş münferit mi yapıldı, yoksa birkaç kişilik grupla mı yapıldı, araştırılması gereken bir konudur” dedi.

İKİ ŞENGÜL E. VARMIŞ

Şengül E. ilk ifadesinde, sosyal medyada şaka amaçlı bir paylaşım yaptığını öne sürerek, “15 Haziran 2018 günü arkadaşlarım oy kullanma amacı ile Brüksel Büyükelçiliği’ne giderken bende arkadaşlarıma eşlik ettim. Ancak oy kullanmadım. Arkadaşımın oy pusulasını elime alarak fotoğraf çektirdim. Bu fotoğrafı arkadaşlarım sosyal medyada paylaştı. 18 Haziran günü Adnan Menderes Havalimanı’nda Türkiye’ye giriş yaptığımda oy kullandım” dedi.

Savcılık Brüksel Konsolosluğu’ndaki kamera kayıtlarını ve oy kullanma tutanaklarını istedi. Soruşturmada Şengül E. ile aynı ad ve soyada sahip bir başka Şengül E. daha olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili olmayan Şengül E.’nin Brüksel’de 17 Haziran’da saat 16.27’de, mükerrer oy skandalı nedeniyle gözaltına alınan Şengül E.’nin ise 18 Haziran’da oyunu kullandığı tespit edildi.