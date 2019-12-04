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Mükerrer kelimesinin anlamı nedir ? Mükerrer ne demek?
Mükerrer kelimesinin anlamı ve ne demek olduğu, çeşitli nedenlerle bu kelime ile karşılaşan vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Mükerrer ne demek sorusu ile birlikte mükerrer kelimesinin kullanım alanı hakkında da detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden detayları sorguluyor. Peki, mükerrer kelimesinin anlamı nedir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Mükerrer kelimesi, Türk Dil Kurumunda yer alan bilgilere göre tekrarlanmış, yenilenmiş anlamlarını taşımaktadır.
Mükerreren kelimesi, tekrarlanarak, tekrar edilmiş olarak anlamına gelirken, mükerrerlik kelimesi ise mükerrer olma anlamını taşıyor.
Mükerrer kelimesinin tarih kitaplarında kullanımı 1387 yılında bazı kaynaklarda görülmüştür.
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