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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.09.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Müjdat Gezen'in Burhan Kuzu'ya ‘hakaret’ davasında karar belli oldu!

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Müjdat Gezen'in Burhan Kuzu'ya ‘hakaret’ davasında karar belli oldu!

Müjdat Gezen'in, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin (MGSM) kundaklanmasından sonra yaptığı basın açıklamasında eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, Müjdat Gezen'in suçu haksız fiil altında işlediğine karar vererek cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdi.

İstanbul 67. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuksuz sanık Müjdat Gezen, Gezen'in Avukatı Celal Ülgen ve müşteki Burhan Kuzu'nun Avukatı Cüneyd Gülcan katıldı. Gezen, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin ortalama 10 bin TL olduğunu beyan etti.

MÜJDAT GEZEN SAVUNMASINI YAPTI

Savunmasında, şikayetçi Burhan Kuzu'nun kendisine ettiği hakaretleri yeni öğrendiğini söyleyen Müjdat Gezen, "Ben bunu daha önce öğrenseydim cevabım daha ağır olabilirdi. Basın açıklaması yaptığım esnada bir soru üzerine müştekiyi kast ederek koyunlar, kuzularla işimiz olmadığını söyledim. Devamında kullandığım ve Kuzu'nun üstüne aldığı inek, öküz cümlelerini ise sözlü saldırıda bulunan diğer kişileri kast ederek kullandım. Bunun Kuzu ile alakası yok. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.  

Müjdat Gezen'in Avukatı Celal Ülgen, müşteki Burhan Kuzu'nun fazla alınganlık gösterdiğini belirterek, "Hakaret kastıyla hüküm kurulacaksa karşılıklı hakaret var. TCK 129/3 gereği karşılıklı hakarette ceza verilmez" dedi.

Burhan Kuzu'nun Avukatı Cüneyd Gülcan, "Sanık savcılık ifadesinde ağzına geleni değil, aklına geleni söylüyorum demiştir. Ve aklen de bilinçli hareket etmiştir. Burada karşılıklı hakaret yoktur. 75 yaşını geçen bir söz üstadının söylediği sözlerden pişmanlığını dile getirmesini beklerdim. Sanığın cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

'DOKUNULMAZLIK KİSVESİ ALTINA SIĞINIP AĞZINA GELENİ SÖYLÜYORLAR'

Tekrar söz alan Müjdat Gezen, "Burhan Kuzu bana yönelik sözleri karşısında pişmanlığını dile getirip özür dilemiş midir? Bunu merak ediyorum. Dokunulmazlık kisvesi altına sığınıp ağzına geleni söylüyorlar. Karşı tarafa 'bedel ödeyeceksin' diyorlar. Ama bu devirler bitti artık" dedi.

CEZALANDIRILMASINA YER OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme, suçun haksız fiil altında gerçekleştiğini belirterek ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

'BU ABDÜLHAMİT ATATÜRK MESELESİDİR'

Duruşma sonrası yoğun ilgiyle karşılaşan ve hayranlarıyla fotoğraf çektiren Müjdat Gezen, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Burhan Kuzu’nun sözlerini biliyorsunuz değil mi? Ben sözlerini bilmiyordum. Bilseydim bu kadar kibar konuşmazdım. Adalet tecelli etti, mutluyuz. Ne diyelim? Bu mesele aslında Burhan Kuzu Müjdat Gezen meselesi değil, Abdülhamit Atatürk meselesidir" dedi.

Avukat Celal Ülgen ise, “Karşılıklı hakarete ilişkin maddenin uygulanmasını istemiştik. Ancak mahkeme hakimi bu sözleri söylemenizi gerektirecek haksız tahrik var dedi ve ceza uygulamadı" dedi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Müjdat Gezen'in, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin kundaklanmasından sonra yaptığı açıklamada eski AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu'ya hakaret ettiği belirtiliyor. Burhan Kuzu'nun suç duyurusu üzerine hazırlanan iddianamede, Gezen'in, okulun kundaklanmasından sonra okulda yaptığı basın açıklamasında şikayetçiye hakaret ettiği belirtiliyor. İddianamede Gezen'in, "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor.

 

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