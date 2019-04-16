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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK / İstanbul (DHA)
16.04.2019 - 12:40, Son Güncelleme:

Müjdat Gezen'e beraat

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Müjdat Gezen'e beraat

Konuk olarak katıldığı bir televizyon programında 2. Abdülhamit'in torunu Nilhan Osmanoğlu Vatansever'e hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen'in beraatine karar verildi.

İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Müjdat Gezen ve şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever gelmezken, tarafları avukatları temsil etti.

"CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi Nilhan Osmanoğlu Vatansever'in avukatı Cem Kaya, "Sanık tarafından zikredilen beyanlar var. Asliye hukuk mahkemesine açtığımız davada, müvekkilim lehine 27 bin lira tazminata mahkum edilmiştir. Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmuştur. Şikayetimiz devam etmektedir, sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"HAKARET KASTI YOKTUR, BERAATİNİ TALEP EDİYORUZ"

Sanık Müjdat Gezen'in avukatı Emine Deniz Şeren ise asliye hukuk mahkemesinin kararına karşı itirazda bulunacaklarını belirterek, "Müvekkilimin hakaret kastı yoktur. Müvekkilim sadece mizahi bir dilde eleştiride bulunmuştur. Şikayetçi tarafından Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini, Cumuriyetin temel değerlerini hedef alan açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamalarda bulunan karşı tarafın mizahi eleştirilere tahammül etmesi gerekmektedir. Müvekkilimin beraatini talep ediyoruz" diye konuştu.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanık Müjdat Gezen hakkında hakaret suçundan dava açılmışsa da yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması, yüklenen suçu işlediğini gösterir şüpheden uzak, kesin ve yasal delil bulunmaması ve suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatine karar verildi.

İddianamede Müjdat Gezen hakkında 9 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep ediliyordu.

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