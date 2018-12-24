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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İZMİR (İHA)
24.12.2018 - 14:02, Son Güncelleme:

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a soruşturmaya AK Parti'den ilk yorum

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Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a soruşturmaya AK Parti'den ilk yorum

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma hakkında "Yani ortada bir darbe çağrısı, bir tehdit ve sokağa çıkmada içerisinde olan, neredeyse bir vandallığa çağrı olan bir ifade durumu söz konusu. İnsanların bazı görevlerde bulunması, insanların sanatçı olması, yazar olması, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz" şeklinde konuştu.

Katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, "İnsanların bazı görevlerde bulunması, insanların sanatçı olması, yazar olması, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Kemalpaşa ilçesinde incelemelerde bulundu. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu'nun da katıldığı ziyaretlerde Dağ, esnafların sorunlarını dinledi. Hamza Dağ, katıldıkları bir televizyon programında sarf ettikleri sözler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan sanatçı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ifadeye çağrılmasını değerlendirdi. Dağ, hukuki sürecin devam ettiğini ifade ederek, "Yani ortada bir darbe çağrısı, bir tehdit ve sokağa çıkmada içerisinde olan, neredeyse bir vandallığa çağrı olan bir ifade durumu söz konusu" dedi.

"NORMALDİR, CEZAİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Dağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Tabii ki bunların cezasız kalması demek; açıkçası insanların bazı görevlerde bulunması, insanların sanatçı olması, yazar olması, siyasetçi olması onların suç işlemesi konusunda meşruiyet kazandırmaz. Onlara suç işleme noktasında bir imkan sağlamaz. Görevi ne olursa olsun düşünce özgürlüğünü aşan noktada, düşünce özgürlüğü sınırları da belli; eğer siz bir darbe çağrısı yapıyorsunuz, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanına yıllarca görev yapmış, başbakanlık yapmış bir kişiye bir takım anımsatmalar içerisinde oluyorsunuz, buda insanlarda bir darbe çağrısı olarak nitelendirme durumu söz konusu ortaya koyuyorsa, burada gerçekten bunun hukuki anlamda, cezai anlamda bir soruşturması, yargılanması olarak normal bir şey yok. Süreçte buna dahil bir süreç. Savcı soruşturma başlattı, ifadeye çağırdı bunlar hukuki olarak yaşanacak durumu olan süreçlerdir. Savcılık ifadesini alacak. İlerleyen saatlerde de bu konuda gerekli kararı savcılık verecektir. Onun için bunu, bu eylemi hiçbir şekilde hukuki sürece dahil etmemek veya cezai sürece dahil etmemek bazı insanların suç işleme özgürlüğü gibi bir anlama ortaya çıkartır. Bu açıdan normaldir, cezai süreç devam ediyor. Bizlere düşen hukuki ve cezai süreci takip etmek ve saygı duymaktır."

Müjdat Gezen ve Metin Akpınara soruşturmaya AK Partiden ilk yorum

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Son 24 saatte ne oldu (24.12.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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