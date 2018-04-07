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    Muhtarlar silah dersi!

    Enver Fatih TIKIR / BURSA DHA
    07.04.2018 - 21:02 | Son Güncelleme:

    Bursa'da ’10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla polisler atış poligonunda bir araya geldi. Muhtarlara verilen atış eğitiminin ardından, muhtarlar kalaşnikof ve tabancalarla atış talimi yaptı.

    Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak ve polisler, ’10 Nisan Polis Haftası’ etkinlikleri kapsamında Bursalı muhtarlarla bir araya geldi. Asayiş Şube Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Narkotik Suçlarla Şube Müdürü Hakan Uzundağ’ın da katıldığı, Bursa Özel Harekat Şube Müdürlüğü Atış ve Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 30 muhtar, atış eğitimcileri ve Osman Ak tarafından verilen kısa eğitimin ardından hedef tahtalarına atış yaptı.

    Atışlarda kendi tabancalarını ve emniyete ait kalaşnikofları kullanan muhtarlar atışları esnasında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Muhtarlar silah dersi

    Etiketler: gündem
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