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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ferit ASLAN/ŞIRNAK (DHA)
08.08.2018 - 15:10, Son Güncelleme:

Muhtarlar karar aldı, o ilde uygulanmasını istedi! Düğünlere 'vicdan' kriteri...

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Muhtarlar karar aldı, o ilde uygulanmasını istedi! Düğünlere 'vicdan' kriteri...

ŞIRNAK’ın İdil ilçesindeki mahalle muhtarları, altın fiyatları yükselirken evlenecek çiftleri ekonomik açıdan zorlayan takı takılması ve para verilmesiyle ilgili makul düzeye çekilmesi için ortak karar aldı. 5 muhtarın imza attığı ortak metinde "Gençlerimizin evlenebilmesi için Şırnak genelinde şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir" denildi. Muhtarların ilçe müftülüğüne de bildirdiği karara göre, kız tarafı damat tarafından 2 çift burma bilezik, 1,5 metrelik zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık ’bel bağlama’ parası talep edebilecekken, gelinin kız kardeşine ’kapı’ parası isteyemeyecek.

İdil’in merkez Turgut Özal, Yukarı, Yeni, Atakent ve Yeni mahallelerinin muhtarları, yükselen altın fiyatları nedeniyle evlenecek çiftlerin ekonomik yönden zor durumda kalmaması için takılan takıların ve verilen paraların makul düzeyde olmasına yönelik ortak karar aldı.

5 muhtarın imza attığı ortak metinde altın fiyatlarının yükseldiği ve evlenecek kişilerin borçlandığı belirtilerek, "Gençlerimizin evlenebilmesi için Şırnak genelinde şu altınların istenmesi vicdanen yeterlidir" denildi.

Kız tarafının, damat tarafından 2 çift 30 gramlık burma bilezik, 1,5 metrelik 60 gramlık zincir, 1 çift küpe, 2 yüzük, gelin için 100 liralık ’bel bağlama’ parası talep edebileceği belirtilen kararda, gelinin kız kardeşine ’kapı’ parası isteyemeyeceği kaydedildi. Muhtarlar, ilçe müftülüğüne de bildirilen kararın Şırnak genelinde uygulanmasını istedi.

'GENÇLER ARTIK EVLENEMİYOR'

Turgut Özal Mahallesi’nin muhtarı Hidayet Sakçak, altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle gençlerin, evlenirken sıkıntı çektiğini söyledi. Sakçak, "Ayrıca ’süt hakkı’, ’kapı arkası’ gibi adetler de eklenince gençler, belini doğrultamıyor. Biz de muhtar arkadaşlarla böyle bir tavsiye kararı aldık. Camide de dile getirdik, halka da anlattık" dedi.

Başlık parası olarak 100 bin liraya kadar talepte bulunulduğunu belirten Sakçak, "Beyaz eşya, mobilya da 40- 50 bin lira. Gençler artık evlenemiyor. Gençlerin hem kendi aralarında hem de aileleriyle aralarındaÿsorunlara neden oluyor" diye konuştu.

Muhtar Sakçak, kararı muhtarların yanı sıra ilçe müftüsü ve din görevlilerinin de desteklediğini belirterek, "Geçen cuma bu konuyla ilgili camilerde imamlarımız, hutbe de okudu. Dinimizin bu tür şeylerde kolaylaştırıcı olduğunu ifade ettiler. Bu tavsiye kararımıza halkımızın uymasını temenni ediyoruz. Bölge insanı geleneklere çok bağlı; ama başlık parası ve yüksek miktarda takı istenmesi gençlerimizi ve ailelerini zorluyor. Tavsiye kararımızın etkili olacağını umuyoruz" dedi.

Muhtarlar karar aldı, o ilde uygulanmasını istedi Düğünlere vicdan kriteri...

 

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