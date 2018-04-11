Muhtarlar İspanya'da... Endülüs'e hayran kaldılar

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygöl’ün de yer aldığı kafile, daha sonra Malaga’dan Kurtuba Camisi’nin bulunduğu Kurtuba kentine geçti. Muhtarlar, Endülüs Emevi eserlerinden Kurtuba Camisi’ni rehber eşliğinde gezerken fotoğraf da çektirdi.



İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygöl, şunları söyledi:



‘HER TÜRK GÖRMELİ’

“Biz 5 vilayetimizden 50 muhtarımızla Kurtuba Camisi’ndeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 11 Ocak günü Sayın İçişleri Bakanımıza bir talimat verdi. ‘Dünyanın güzelliklerinin, tarihimizin, kültürümüzün ve inancımızın nereye kadar ulaştığını muhtarlığımızın görmesi gerekmiyor mu? Onlara da gösterelim’ şeklinde bir talimat verdikten sonra İçişleri Bakanımız ve Müsteşarımız çok hızlı bir çalışma içine girip gruplar şeklinde muhtarlarımızı buralara getirmeye karar verdiler ve bugün ilk kafile ile Endülüs’e geldik.”



Trabzon’dan gelen muhtarlardan Barış Hatipoğlu, “Ben gördüğümde hayran kaldım. Her Müslüman’ın her Türk’ün gelip buraları görmesi lazım” diye konuştu.



Tüm masrafları sponsorların karşılayacağı programda muhtarlara, yarın da El Hamra Sarayı, eski şehir merkezi Albaicin gibi Endülüs’ün tarihi ve turistik yerleri gezdirilecek. Muhtarlar, yarın Endülüs’ten ayrılacak.