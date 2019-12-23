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Gündem
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE (DHA)
23.12.2019 - 13:03, Son Güncelleme:

Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını

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Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Sarıkız köyü muhtarı S.D. ve oğlu V.D., kaçak içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları araştırmada Sarıkız köyü muhtarı S.D.'nin evinin alt katını imalathaneye çevirerek kaçak içki ürettiğini belirledi. Eve yapılan baskında 500 litre el yapımı rakı, rakı yapımında kullanılan 3 kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kama ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtar S.D. ve oğlu V.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını

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