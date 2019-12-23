Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları araştırmada Sarıkız köyü muhtarı S.D.'nin evinin alt katını imalathaneye çevirerek kaçak içki ürettiğini belirledi. Eve yapılan baskında 500 litre el yapımı rakı, rakı yapımında kullanılan 3 kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kama ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtar S.D. ve oğlu V.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.