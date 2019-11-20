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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Muhtar konuştu: İzinli olmasa köylü kovardı

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
Muhtar konuştu: İzinli olmasa köylü kovardı

Gümüşhane’de define aranırken yok edilen Dipsiz Göl’ün bulunduğu köyün muhtarı Hasan Aydınlı, ‘Devletten izinliydi, yoksa köylü bırakmazdı. İzinli olunca bir şey yapamadık. Daha önce köylüler define ararken yakaladıkları kişileri dövmüşlerdi’ dedi.

Hürriyet’e konuşan Dumanlı Köyü muhtar Hasan Aydınlı, olaydan göldeki kazılar başladıktan sonra haberdar olduklarını söyledi. Gölün yakın çevresinde yerleşim yeri olmadığını söyleyen Aydınlı şöyle devam etti: “Gölün olduğu bölge yayla olarak kullanılıyor. Gümüşhane’ye bağlı ama Arsin’in Güneyce köyü sakinleri kullanıyor. Bu gölde define olduğuna dair bugüne kadar bir söylenti veya hikâye duymadık. Ta ki göl kazılana kadar. Onu da kazıldığı gün gördük. Gittik baktık başında jandarma var, devlet adamları var. İzinli bir kazı olduğunu öğrenince yapacak bir şeyimiz yoktu. Oturduk seyrettik. Bir kazı makinesi, bir de kepçe vardı. Gölde çalışıyorlardı. Devletten izinsiz olsa zaten köylü izin vermezdi, onları da döverdi. Öyle kaç kişiyi dövdüler. Bizim oralarda kaçak define arayan çok oluyor. Eski köprülerin altını kazanlar oluyordu. Mesela Santa harabelerindeki eski köprüyü define ararken neredeyse yıkıyorlardı. Bu işi yaparken yakalananlar, yargılananlar da var. Göldeki çalışmalar devam ediyor. Kar yağarsa kendiliğinden dolacak, yoksa su getirip dolduracaklar.’

Muhtar konuştu: İzinli olmasa köylü kovardı

ÇED RAPORU İSTENECEK

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un doğal sit alanı ilan edileceğini duyurduğu Dipsiz Göl’de incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Birpınar, “Burası bir çevre felaketi olarak görülüyor. Bu tip faaliyetler öncesinde mutlaka ÇED ve üniversite raporu istenecek” dedi.

Muhtar konuştu: İzinli olmasa köylü kovardı

Ahmet Canbakkal - Fatih Sözen

İŞTE GÖLÜN ‘TIPASI’NI ÇEKENLER

Büyük tepki gören define arama kazısının ruhsat sahipleri Fatih Sözen ve Ahmet Canbakkal’ın fotoğrafları da ortaya çıktı. Hürriyet, bu isimlere dosyadaki telefon numaralarından ulaştı. Ruhsattaki isimlerden Fatih Sözen ‘Ben o kişi değilim, isim benzerliği’ dedi. Ancak numarasının nasıl dosyaya girdiğine de cevap veremedi. Yine aynı şekilde ulaştığımız Ahmet Canbakkal da “O kişi ben değilim, sadece isim benzerliği” dedi.

KAZI İZNİ USULSÜZ

Dipsiz Göl’deki define arama tartışması hâlâ devam ederken uzmanlar, 27 Ocak 1984’te çıkarılan Define Yönetmeliği’nin günümüz koşullarına uygun olmadığını düşünüyor. Yönetmeliğe göre, defineyi arayacak kişi arama yapacağı yerdeki mülki amirliğe dilekçeyle müracaat ediyor. Mülki amir, yerin 2863 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen yerler ile tespit ve tescil edilen sit alanları ve mezarlıklar içinde olup olmadığını, define aranmasından sakınca bulunup bulunmadığını en yakın müze müdürlüğüne tespit ettiriyor.

MASRAFLAR DEFİNECİYE

Yönetmelik, taşınmaz kültür varlığı olan tescilli yapılarda, sit alanlarında define aranmasına izin vermiyor. Ancak sit alanı olmasa bile doğal ve tarihi süreci bilinen yerlerin de müze müdürlüğünün incelemesi sonrasında define ruhsatının verilebileceğini belirtiyor. Yönetmeliğe göre, define aramasından doğacak zarar ve kazı yapılan yerin eski haline getirilmesi ile ilgili masraflar defineciye ait. Ayrıca yönetmelikte “Define aranacak yer 100 metrekareyi geçemez” deniyor. Buna göre, Dipsiz Göl 12 bin yıllık bir geçmişi olduğu bilindiği ve 100 metrekareyi aştığı bilindiğine göre define aranması için uygun bulunmaması gerekiyordu.

Uzmanlar bu maddeye göre, gölün kurutulup kazı işlemi bittikten sonra eski haline getirilmesi mümkün olmayacağından kazı ruhsatının verilmemesi gerektiğini belirtiyor. (Ömer ERBİL)

Musa KESLER
Musa KESLER
mkesler@hurriyet.com.tr
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