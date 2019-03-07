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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
07.03.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Muhtar isyan etti! ''Bari onlara saygınız olsun...''

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Muhtar isyan etti! ''Bari onlara saygınız olsun...''

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı İshakça Mahallesi Mezarlığının kapısı çalındı. Hırsızlara tepki gösteren mahalle muhtarı, "Diriye saygınız yok, ölüye saygınız olsun" dedi.

"Mezarlık kapısının yerinde olmadığı" şeklinde aldığı duyum üzerine mezarlığa giden İshakça Mahallesi Muhtarı Bilal Temurtaş, mahalle mezarlığının yaya giriş kapısının çalındığını belirtti. Olaya tepki gösteren Temurtaş, "Bunların ölüye bile saygıları yok. Bu kapıyı çalan arkadaşlar direği ile beraber almışlar.

Muhtar isyan etti Bari onlara saygınız olsun...


Menteşelerinden sökememiş. Betonu kırmış, almış. Dese ki muhtar benim karnım aç. Ben cebimden para vereyim yeter ki bu şekilde bu şeyleri yapmasınlar. Bir insanın ölüye saygısı olması lazım. Yazık günah. Bunlar da bir milli servet. Bu kapılar korunsun diye, hayvanlar girmesin diye yapıldı. Gel ben senin karnını doyurayım, cebine para da koyayım" dedi.

Muhtar Temurtaş, olayla ilgili şikayette bulunacaklarını bildirdi.
Muhtar isyan etti Bari onlara saygınız olsun...


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