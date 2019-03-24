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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.03.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

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Muhsin Yazıcıoğlu kabri başında anıldı

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Taceddin Dergahı'ndaki mezarı başında anıldı.

Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, kabri başında anıldı.

Taceddin Dergahı'ndaki anma törenine, Yazıcıoğlu'nun yakınlarının yanı sıra BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları mensupları, partililer ve sevenleri katıldı.

Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bırakan Destici, daha sonra Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Yakınlarıyla sevenleri de Yazıcıoğlu'nun kabri başında dua etti, gözyaşı döktü.

BBP Genel Başkanı Destici, törenin ardından yaptığı konuşmada, Muhsin Yazıcıoğlu olmadan çok zor yıllar geçirdiklerini söyledi.

Bir yandan yaşadıkları felaketin hukuki sonuçlarını takip ederken, aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocaklarını, kısıtlı imkanlarla yaşattıklarını belirten Destici, köklü müesseseler haline gelmeleri ve Türk milletiyle daha geniş zeminlerde buluşabilmeleri için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Ayakta olduklarını ve her gün güçlenerek yollarına devam ettiklerini aktaran Destici, birilerinin kendisini Muhsin Yazıcıoğlu'nu istismar etmekle itham ettiğine işaret etti.

Mustafa Destici, kendilerinin Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurduğu ve hayatını bu uğurda verdiği Büyük Birlik Partililer ve Alperenler olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Biz elbette ki her ortamda her yerde onun ismini anacağız. Çünkü biz vefalı bir hareketiz ve bu vefamızı sonuna kadar göstermeye devam edeceğiz. Bunun adı istismar değil, bunun adı vefadır, insanlıktır, Müslümanlıktır, Alperenliktir. Merhum Muhsin Başkanımız ve arkadaşlarımızın şehit olduğu sürecin aydınlatılması, olayın bütün yönleriyle araştırılarak şüphelerin giderilmesi ve bu hadisede ihmali, hatası, kastı ve kusuru olanların ortaya çıkarılıp, hukuk önünde yargılanarak hak ettikleri cezayı almaları konusunda, kararlı ve aralıksız bir mücadele verdik, vermeye de devam edeceğiz. Gelinen aşamada, daha önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında takipsizlik kararı verilen 9 üst dereceli memurla ilgili soruşturma süreci yeniden başlamıştır. Israrlı takiplerimiz ve görüşmelerimiz neticesinde gerçekleşen, Adalet Bakanlığının, 'Kamu yararına bozma' talebi üzerine, takipsizlik kararı kaldırılmış, Yargıtay 5. Daire konuyu gündemine almış, iddianame hazırlanmış, akabinde iddianameyi kabul etmiş ve yargılama süreci bu şekilde başlayabilmiştir. Bu olağanüstü bir yargı yoludur."

"YAŞADIĞIMIZ FELAKETİ BÜTÜN YÖNLERİYLE AYDINLATACAĞIZ"

Kahramanmaraş'ta helikopterin üzerindeki uçuş bilgisini içeren GPS aletlerini söken sanıklarla ilgili süren mahkemede, hem partinin hem de ailelerin müdahillik taleplerinin kabul edildiğine dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Artık avukatlarımız o davayı da takip etmektedirler. Kahramanmaraş'ta süren ana soruşturma dosyasına verilen takipsizlik kararı da partimiz, aileler ve avukatlarımızın birlikte yaptığı itiraz sonucu kaldırılmıştır. Soruşturma süreci yeniden başlatılmış olup inşallah en kısa zamanda orada da iddianame hazırlanacak ve yargılama süreci başlatılacaktır. Partimiz, ocağımız, aileler, avukatlarımız, devletimizi yöneten duyarlı yöneticilerimiz ve kamu görevlilerinin gayretiyle dosyayı kapattırmadık, bundan sonra da kapatılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şüpheniz olmasın, yaşadığımız felaketi bütün yönleriyle aydınlatacağız."

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu ile aynı helikopterde bulunan ve hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve Pilot Kaya İstektepe'ye de Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

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