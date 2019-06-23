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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR / İSTANBUL
23.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mührü kırmışlar... Ruhsatsız fabrikada yangın: 4 ölü

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
Mührü kırmışlar... Ruhsatsız fabrikada yangın: 4 ölü

İSTANBUL Büyükçekmece’deki eski Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde yıllardır ruhsatsız olarak çalışan AGTek Mağaza Donanımları firmasında dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

4 katlı binanın çatı katında başlayan yangın aynı katta bulunan işçilerin kaldığı yatakhane bölümüne de sıçradı. Üst katta mahsur kalan 17 işçiyi kurtaran itfaiye erlerinden 4’ü yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangını söndürdüklerinde ise 4 işçinin yanmış bedeniyle karşılaştı. Olayda hayatını kaybeden ikisi Türkmen, biri İranlı ve diğeri Özbek olan 4 işçinin diğer işçilerle birlikte kaçak olarak çalıştırıldığı iddia edildi.

 

YETKİLİ GÖZALTINDA

Olayın ardından firma yetkilisi Abdül Gürgen gözaltına alındı. İkiz bina olduğu öğrenilen dev binanın her katında ayrı bir iş yeri olduğu ve her iki tarafında da yangın merdiveni olması gerekirken tek bir tarafında merdiven bulunduğu, işçilerin kaldığı tarafta yangın merdiveni bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise “Çatı katında bir imalathane var. Ama burası ruhsatsız. Belediyeye başvurmuşlar. Belediye yangın önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle ruhsat verilmemiş ve işyeri mühürlenmiş” dedi.

Burcu Purtul Uçar
Burcu Purtul Uçar
bpurtul@hurriyet.com.tr
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