Mührü kırmışlar... Ruhsatsız fabrikada yangın: 4 ölü
İSTANBUL Büyükçekmece’deki eski Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde yıllardır ruhsatsız olarak çalışan AGTek Mağaza Donanımları firmasında dün saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.
4 katlı binanın çatı katında başlayan yangın aynı katta bulunan işçilerin kaldığı yatakhane bölümüne de sıçradı. Üst katta mahsur kalan 17 işçiyi kurtaran itfaiye erlerinden 4’ü yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekipler yangını söndürdüklerinde ise 4 işçinin yanmış bedeniyle karşılaştı. Olayda hayatını kaybeden ikisi Türkmen, biri İranlı ve diğeri Özbek olan 4 işçinin diğer işçilerle birlikte kaçak olarak çalıştırıldığı iddia edildi.
YETKİLİ GÖZALTINDA
Olayın ardından firma yetkilisi Abdül Gürgen gözaltına alındı. İkiz bina olduğu öğrenilen dev binanın her katında ayrı bir iş yeri olduğu ve her iki tarafında da yangın merdiveni olması gerekirken tek bir tarafında merdiven bulunduğu, işçilerin kaldığı tarafta yangın merdiveni bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise “Çatı katında bir imalathane var. Ama burası ruhsatsız. Belediyeye başvurmuşlar. Belediye yangın önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle ruhsat verilmemiş ve işyeri mühürlenmiş” dedi.
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