Mühendislerden çağrı: Fay hattındaki binaları boşaltın

Bolu fay hattı özelinde çalışma yaptıklarını açıklayan Oda Başkanı Hüseyin Alan, Türkiye genelinde 18 il, 80 ilçe, 512 köyde sadece fay hattı üzerinde 100 bine yakın bina olduğuna dikkat çekti.

DÖNÜŞÜM SAĞLANMALI

Alan, “Fay hatlarının yanı sıra heyelan kütleleri, sel yataklarındakilerle birlikte bu sayı 300 bin civarında. Bu binaların güçlendirilmesi teknik olarak mümkün değil, ne kadar kazık çakarsanız çakın depremde, heyelanda ayakta kalamaz, yıkılır, insanlar ölür” dedi. TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek olan ve İmar Yasası Değişiklik teklifine işaret eden Alan, teklifin 17’nci maddesiyle afet riski altındaki alanlarda bulunan ve imar barışıyla yapı kayıt belgesi alan konut ve işyerlerine ‘güçlendirme’ hakkı verildiğini belirterek şunları söyledi: “Teknik olarak bu tür yerlerde güçlendirme mümkün değildir. Bunu yapmak hem insanların can güvenliğini riske atmaktır hem de ülke kaynaklarını israf etmektir. Bunun yerine afet bölgelerindeki yapılar hızla boşaltılıp, dönüşüm sağlanmalı. Buralar da şehirlerin yeşil alanları olarak düzenlenmelidir. Türkiye Diri Fay Haritası’na göre ülke kara sınırları içinde 5.5 üzeri deprem üretme potansiyeline sahip 485 fay var. Oda olarak uyarıyoruz, bu düzenleme yerine ABD’de olduğu (Kaliforniya Fay Yasası) gibi, aktif fay hatları veya zonları üzerine bina inşa edilmesi yasaklanmalı.”