Mühendis olacak kızlara destek

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından düzenlenen 'Bilgi ve İletişim Teknolojilerinde Kız Çocukları Günü’ programında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç, Revna Demirören, HP Türkiye Genel Müdürü Filiz Akdede ile ortaokul ve liselerde eğitim gören çok sayıda kız çocuğu bir araya geldi.

Bakan Kaya, programdaki konuşmasında kız çocuklarının okullaşma oranına değinerek şunları söyledi: “Son 16 yılda özellikle kız çocuklarımızın hem okullaşma oranlarında hem üniversite eğitimine devamlarında yükseköğrenim düzeylerinde sağladığımız başarı sayesinde 2002 yılında yüzde 45 olan kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı bugün yüzde 83'lere ulaşmış durumda. Bunu yeterli bulmuyoruz. Yüzde 100'leri hedefliyoruz. 2002'de yüzde 13 olan kız çocuklarının üniversite katılım oranı yüzde 44.4'e yükselmiş durumda. Bu oranla erkeklerin önündeyiz kızlar.”

3 YILDA % 40 ARTIŞ

Bilgi teknolojileri alanında lisans eğitimi gören kız çocuklarının oranının yüzde 28'lerde olduğunu aktaran Bakan Kaya, "Mühendislik alanında da kızlarımızın oranı yüzde 29'larda, 28'lerde. Biz bu oranları yeterli bulmuyoruz. Bu oranı arttırmak için çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Öncelikle kızlarımızı destekliyoruz, mühendislik fakültelerini kız öğrencilerimize tanıtıyoruz. Bu fakülteleri tercih ettiklerinde burs veriyoruz. Üniversiteyi bitirdiklerinde de istihdam desteği sağlıyoruz. Türkiye'nin mühendis kızları projesini gerçekleştirdik" diye konuştu.

Son 3 yılda desteklerle birlikte mühendislik okuyan kız öğrencilerin oranında yaklaşık yüzde 40'lık bir artış sağlandığını vurgulayan Bakan Kaya, şöyle devam etti:

"Bu artış için de bir hedef koyduk. Bu sene 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadının güçlendirilmesi strateji belgesi eylem planımızı kamuoyuyla paylaştık. 2023 yılına kadar bilgi ve iletişim sektöründe 200 bin kadınımızın yetiştirilmesi hedefini koyduk. İnşallah 200 bin kadınımızı bu sektörde eğitimle destekleyeceğiz. Biz inanıyoruz ki bu alanda nice kadınlarımız yetişecek ve geleceğin güçlü Türkiyesinin inşasında kadınlarımız en ön safta yer alacak.”

ÇOCUKLARA DİJİTAL MEDYA TAKİBİ

AİLE Bakanı Kaya, internetin kolayca erişilebilir hale gelmesinden çocukların çok fazla etkilendiğini söyledi. Kaya, "Çocuklarımızın dijital dünyanın olumsuz etkilerinden korunması son derece önemli. Bu çalışmalarımızı bakanlığımıda oluşturduğumuz sosyal medya çalışma grubuyla yürütüyoruz. İnternet ortamında çocuklarımızın maruz kaldığı zararlı içerikleri, ayrıca ihmal, istismar gibi olayları ilgili kurumlarla çok sıkı bir işbirliği içerisinde takip ediyoruz" dedi.