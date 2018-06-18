Muharrem İnce’ye sert tepki: Yatırımlara kör müsün

HADDİNİ BİL

“İnsanların yaşamaktan usandığı bir şehri 4.5 yıl içerisinde Türkiye’nin huzur ve güven adasına çevirdik. Kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul’u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdık. Bir taraftan rant odaklarının saldırılarını püskürttük Bay Muharrem... Bak, yolsuzluklardan falan bahsediyorsun, haddini bil. 2.5 milyar dolar borçla devraldım ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni. Bunun yanında da İstanbul’a bunca yatırımları yaptık. Hem yatırımlar, hem borç ödedik. Biz buyuz. Önce bizi tanıyacaksın. Sen bizim yaptığımız yatırımlara kör müsün, görmüyor musun bu yatırımları? Adam tam kör. Adam soygunlardan bahsediyor, haddini bil. Bizde icraat var, icraat, laf değil.

USTANA SÖYLE

İstanbul’da 1994’te içme suyu bulabiliyor muyduk? Çöp dağları yükselmiş miydi? O çöplükten, o pislikten var mıydı İstanbul’da. Peki İstanbul’u kim yönetiyordu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin belediye başkanı yönetiyordu. Ümraniye çöplüğü patladı mı? Yine CHP’li belediye başkanı vardı. 39 kardeşimiz orada öldü. CHP bu. CHP’nin olduğu yerde çöplük var, pislik var, susuzluk var, kirli hava var. Bay Muharrem ustana da söyle. Esnafın siftah yapamadığı için kepenk kapattığı bir ülkeyi, bölgesinin ticaret merkezine biz dönüştürdük. Ülkemizi 16 senede yepyeni bir çehreye kavuşturduk. 236 katrilyon liralık yatırım yaptık sadece İstanbul’a. Bunlar nasıl yalan söylüyor. ‘Şöyle soydular, böyle soydular.’ Neyi soyduk? Bu ne hayasızlıktır.

KIŞLAYA KÜTÜPHANE

250 yıllık tarihi olan bir adım daha atıyoruz. Ne biliyor musunuz? Meşhur Rami Kışlası’nı biliyorsunuz değil mi? Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne 5 milyon cilt kitaplı kütüphane yapıyoruz. Rami Kışlası’nı da aynı şekilde şimdi 7 milyon cilt kitaplık bir kütüphaneye çeviriyoruz. İnşaatı devam ediyor. Biz yeniden İstanbul’u kültür-sanat noktasında bir merkez haline dönüştürüyoruz. İstanbul’da müzik ve sikke müzesi kuracağız.

SENİN HAVSALAN ALIR MI

O yaslı adayı (Yassıada), Demokrasi ve Özgürlükler Adası’na çeviriyoruz. Onlar, o CHP zihniyeti Menderes gibi insanları ipe götürdü. Ey Muharrem; Menderes ve arkadaşları ipe götürülürken siz ne yaptınız? Arkadan siz de desteklediniz. Çünkü ‘Sizi buraya getiren zihniyet öyle emretti’ dediler ve ipe götürdüler. Siz, tarihe kendinize affettiremeyeceksiniz.

(3. havalimanı projesi) Bay Muharrem, senin havsalan böyle bir havalimanını alır mı? Zaten kafadan karşı çıktılar. Hale bak hale. Anlamaz. Bugün Panama’yı Panama yapan Panama Kanalı’dır. Süveyş Kanalı, Mısır’ın en büyük maddi kaynağı. Ama bunların havsalası almaz.”

ADALARDAKİ ATLARI ÖZGÜRLÜKLERİNE KAVUŞTURACAĞIZ

“Adalardaki faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanları yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konuda gerekli kararı aldık. Adalardaki atları, faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Şimdi yeni düzenlemelerle, özellikle bu hayvanseverler ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları, 5119 sayıllı yasayı yeniden düzenleyeceğiz. Sapanca’daki olayla ilgili yargı tutuklama kararını verdi, o da tutuklandı. Olay kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassatiyeti göstermek çok önemli.”

BATI’YA GEREKLİ DERSİ VERECEĞİZ

“Büyük Türkiye güçlü Meclis, güçlü Cumhurbaşkanı ister. Unutmayın vakit Türkiye vaktidir. Sandıklarımıza sahip çıkacağız. Demokrasinin bir namus olduğunu unutmayacağız. Avrupa’daki tüm akrabalarımıza, yakınlarımıza telefonlarla ulaşacağız. Ülkemizin içinde hangi memleketliysek, memleketimize telefon açacağız. Bu işin hassasiyetini anlatacağız. Batı 24 Haziran’a bakıyor. Neyi bekliyor Batı? Acaba Erdoğan nasıl çökecek. Batı’ya da gerekli dersi vermeye hazır mıyız? Onun için bugüne kadar hep verdiniz. Ben size inanıyorum. Allah’ın izniyle yine vereceksiniz.”

CAMİDE TEK BİR RESMİN VAR MIYDI

“Muharrem İnce kalkmış din eğitimi, hürriyet üzerine ahkam kesiyor. AK Parti ve MHP’nin 411 oyla Meclis’ten geçirdiği düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götürüp iptal ettiren siz değil miydiniz Bay Muharrem. Siz ne zamandan beri tereciye tere satmaya başladınız. Daha düne kadar imam hatiplere de, diğer okullarda verilen din derslerine karşı çıkan siz değil miydiniz? Seçimlere kadar camide namaz kılarken çekilmiş tek bir resmin var mıydı? Şimdi camiden çıkmıyor. Biz buna seviniriz. Şimdi bıraksalar ilahiyatlarda hocalık yapacaklar.”

‘MEHMETÇİK’İMİZ TERÖRLE MÜCADELEDE DESTAN YAZIYOR’

AK Parti’nin Yenikapı’da düzenlediği mitingin sürpriz katılımcılarından biri de eski başbakanlardan Tansu Çiller oldu. Mitingi protokol bölümünden izleyen Tansu Çiller, alana geldiğinde yaptığı açıklamada, “Bugün milli bir şuurla buradayım” dedi. Tansu Çiller açıklamasında şunları söyledi: “Bu son dönemde terör mücadelesinde ciddi başarıları Mehmetçik’imiz yakalamakta destan yazmaktalar. ‘Bu terör ya bitecek ya bitecek’ diyen bir başbakan olarak söylemek mecburiyetindeyim ki terör mücadelesi sadece bir askeri müdahale değildir. Terör mücadelesinin çok önemli bir unsuru dış politikadır. Dış politikada dar bir alanda değişen müttefikler, ciddi bir kararlılık ve süratle geliştirilen çözümler gerektirir. Güvenlik olmadan özgürlüklerin olması mümkün değildir. Güvenlik ortamıyla özgürlükleri yaşamaya başlayan vatandaşlar bunu sağlayan siyasileri kucaklarlar. Bu çözümleri kim bize getirecek? Karşımızda ittifakları görüyoruz. Bir kısmının çok parçalı olduğunu görüyoruz. Bunlar saygın partiler olabilir ama bu eşyanın tabiatında uyum sağlama zorunluluğu var. Bu partilerin misyonları hedefleri siyasi kültürleri başka. Bunları çok zor görüyorum.”

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR