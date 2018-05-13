Muharrem İnce'ye miting sahnesinde büyük sürpriz

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Anneler Günü nedeniyle annesini ziyaret edemeyen İnce'yi miting meydanında bir sürpriz bekliyordu.

Mitingin sonlarına doğru mikrofonu eline alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Sayın Başkanım bugün sen büyük bir fedakarlık yaptın. Anneler Günü'nü Soma'ya ve Manisa'ya ayırdın. Annenin yanına gitmedin, onun elini telefonda öptün, telefonda Anneler Günü'nü kutladın. Biz 3 Manisa Milletvekili, il başkanı hepimiz adına sana bir sürpriz yaptık. Bakalım beğenecek misin" dedi.

Bir anda annesini ve kardeşlerini miting sahnesinde gören Muharrem İnce ise şaşkınlığını gizleyemedi. İnce, "Bak Özgür... Mazlum. Size bunun hesabını sormazsam... Akşama kadar beraberdik neden söylemediniz." diye konuştu.

Daha sonra annesine dönen Muharrem İnce, miting meydanını göstererek, "Ana nasıl kalabalık mı?" diye sordu.

KIRKAĞAÇ MİTİNGİ

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Çam Festivali’ne katıldı.

İnce burada yaptığı konuşmada, "Olay iş. CHP’ye ’köprü yaptın mı’ diye soruyor. Ben sana sorayım; Sen hiç şeker farikası yaptın mı? Tüpraş yaptın mı? Hep sattın. Köprü yapmak kolay, ufak iş. Zor olan gönüller arasında köprü kurmak, ben bununla uğraşıyorum. 81 milyonu kucaklamak için yollara düştüm. Bak altı ok yok meydanda. Türk bayrağı var bak. Seçildiğim zaman sadece CHP’lilerin değil, AK Partili kardeşlerimin de cumhurbaşkanı olacağım. Onun projesi Kanal İstanbul ise benim projem 3B. 3B ile geliyoruz. Barışacağız, büyüyeceğiz, bölüşeceğiz. Adil paylaşacağız. Hiçbir siyasi parti başkanını ayırmadım, hepsine gittim, başarılar diledim" diye konuştu.

’TRAKTÖRÜ, GERİ GERİ YANAŞTIRMAK HER BABAYİĞİDİN HARCI DEĞİLDİR’

Konuşmasında sık sık köy çocuğu olduğunu vurgulayan Muharrem İnce,köylülerin emeklilik sorunu da çözeceğini söyledi. İnce, "Köy çocuğu olarak çobanlık yapmış, tütün tarlalarında uyumuş, buğday tarlalarında ter dökmüş köylü çocuğu olarak römorklu traktörü geri geri yanaştıran köylü çocuğu olarak, ne yaparsan yap, sahte yaptın mı üstüne oturmaz o. Ama bak, köylüler anlar bir tek bunu. Traktörü römorkla geri geri yanaştırmak her babayiğidin harcı değildir. Bu kardeşiniz oralardan geliyor. Sizin evlatlarınız için çalışacağım, onlara bir öğretmen ağabey gibi hizmet edeceğim. CHP’lilerin çocukları ayrı okula gitmiyor. Bu devletin okullarında eğitimi düzelttiğimiz zaman Ak Partililerin çocukları da yararlanacak" dedi.

’BU MEMLEKETİ BU HALE GETİRENLER SORUNU ÇÖZEBİLİR Mİ?’

İnce, vatandaşlardan iktidarı değiştirmelerini isteyerek "Türkiye sorunlar içerisinde. Bir açmazları var. Bakın ’Türkiye’de işler iyiye gidiyor’ diyor, sonra ’Türkiye’nin beka sorunu var’ diyor. Yani gelecek kaygılı. İşler iyi gidiyorsa, gelecek kaygısının olmaması lazım. Gelecek kaygısı varsa, işlerin kötü gitmesi lazım. Burada sıkıntı var. Yurttaşlarımdan kendilerine şunu sormalarını istiyorum; 16 yılda memleketi bunlar bu hale getirdi. Bu memleketi bu hale getirenler, sorunu çözebilirler mi? 16 senedir seni tedavi eden doktor, seni yanlış tedavi etmiş. Yani ne yapacaksın, doktoru değiştireceksin. Artık bağırmak, çağırmak yok. Meydanlara gelip derdimizi anlatacağım" şeklinde konuştu.

’ÜZERİME GELİRSE, KAVGANIN DA ALASINI BİLİRİM’

Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1993’te Ümraniye’de 39 kişinin hayatını kaybettiği çöplük patlamasını hatırlatarak, "Kim vardı o zaman, CHP vardı. CHP pisliktir, çöplüktür, hava kirliliğidir, susuzluktur" sözlerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Benim partime laf ediyor. ’Tezek’ diyor, ’pislik’ diyor. Şimdi bak. Testinin içinde ne varsa, ağzından o dökülür. Bir şey daha söyleyeyim. Bu cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1922’de pislikleri denize dökerek kurdu. Demek bazen deniz dalgalarla pislikleri geri götürebiliyor. Kavga etmek istemiyorum. Proje anlatmak istiyorum. Çocuklarınıza iş bulmak istiyorum. Mazotu deponuza rahat doldurun istiyorum. Ama çok fazla üzerime gelirse, kavganın da alasını bilirim. Son ana kadar bekleyeceğim. Proje anlatacağım, ama öbür taraf germek istiyorsa ona da varım. Türkiye’yi sağcı- solcu diye, Türk- Kürt, Alevi- Sünni, CHP’li- Ak Partili diye bölerseniz, dış dünyaya karşı güçlü olamazsınız. Fransa bizim dinimize laf ediyor. Sen Türkiye’ye yapılacak bir çağrıya 81 milyon olarak karşılık vereceksen, önce birleştirici bir dil kullanacaksın."

’ERDOĞAN’IN EMEKLİLİK DÖNEMİ OLACAK’

Bu dönemin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emeklilik dönemi olacağını belirten Muharrem İnce, "Sayın Erdoğan’ın ilk dönemi çıraklık, ikinci dönemi kalfalık, üçüncü dönemi ustalık dönemi bir de emeklilik dönemi olsun ne olacak. O da rahat yaşayacak. Emekli cumhurbaşkanı olarak huzur içinde yaşayacak. Benim derdim Erdoğan’ı indirmek değil, doları, faizi indirmek, mazot fiyatını indirmek. E bunları ben indireceksem Erdoğan da oradan iniversin bir zahmet. Bir şey olmaz. Allah’ın izni milletin isteğiyle bu iş tamamdır. Ben bunu gördüm" dedi.

Muharrem İnce, diğer programları için Kırkağaç’tan ayrıldı.

SOMA’DA MADEN ŞEHİTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Muharrem İnce, Kırkağaç’tan sonra Soma’ya geçti. 301 madencinin ölümünün 4’üncü yıldönümünde madenci şehitliğini ziyaret eden İnce, burada dua etti, mezarlara karanfil bıraktı. İnce, daha sonra Eti Linyit İşletmeleri önüne geçti ve burada çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katıldığı korteje katıldı. Beş Yol Meydanı’ndaki madenci anıtına çiçek bırakan, kasket takan Muharrem İnce, mitingin yapılacağı alana kadar madenci aileleriyle birlikte yürüdü.

’O TEKME ATANDAN HESAP SORMAZSAM NAMERDİM’

Mitingde vatandaşlara seslenen Muharrem İnce, "Bugün Türkiye’nin yas günü, acınızı paylaşmak için geldim. Maden şehitlerimizin eşleri, bazılarının oğlu oradaydı, bazılarının da eşi oradaydı. Şunu söyleyeyim; 4 Mayıs’tan beri Türkiye’yi barıştırmak için, bir arada tutmak için çaba gösteriyorum. Asla intikam peşinde, rövanş peşinde değilim, ama bir şey hariç, o tekme atma olayı var ya o tekme. O benim ciğerime oturmuştu. O tekme yiyen çocuğa burada iş vermediler. O tekme atandan hesap sormazsam, namerdim" dedi.

’BÜTÜN ANNELERİN GÖZYAŞINI DİNDİRMEK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ’

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Anneler Günü’nde bugün çok hoşuma giden söz oldu. ’Bir evde anne varsa, önce bayat ekmek yenir tasarruf için. Bir evde anne yoksa, taze ekmek bile bayat gelir insana’. Bütün annelerin gözyaşını dindirmek için acılarına ortak olmak için var gücümüzle çalışacağız. 3 yıldır davalar sürüyor. Hala sonuçlanmamış, hala tazminatlar ödenmemiş yazıktır, günahtır. Her şeye para buluyorsunuz da Soma’ya mı bulamıyorsunuz? Size söz. Bu ülkede barışık olacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz ve adil olarak bölüşeceğiz. Meydanlarda görüyorum, bu iş tamam aslında" şeklinde konuştu.

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