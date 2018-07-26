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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.07.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

CHP'de gergin gün! Muharrem İnce’nin o sözlerine çok sert cevap...

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CHP'de gergin gün! Muharrem İnce’nin o sözlerine çok sert cevap...

CHP'de Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Muharrem İnce'nin "Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor" mesajına "sıradan ve kaba bir adam" sözleriyle karşılık verdi. CHP'li 129 vekilin Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması ve Özkan'ın sözlerinin ardından ise Muharrem İnce bir açıklama daha yaparak "Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım" dedi.

CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı kurultay kararı aldırmaya çalışan muhalif kesimle yönetim arasındaki gerginlik giderek artıyor.

İmza tartışmasında son olarak Muharrem İnce bir tweet atarak Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklenerek şunları söylemişti: "Partimdeki gelişmeleri ibretle ve üzülerek izliyorum. Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Herşeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında."

TUNCAY ÖZAN'DAN YANIT GELDİ

İnce'nin bu sözlerine karşılık Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yanıt Tuncay Özkan'dan geldi. Özkan sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı: “

Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler.' Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli."

129 vekilden Kılıçdaroğluna destek
129 vekilden Kılıçdaroğlu'na destek



CHPde gergin gün Muharrem İnce’nin o sözlerine çok sert cevap...


‘O ARKADAŞLARIMIN DA GENEL BAŞKANI OLACAĞIM’

Muharrem İnce gelen tepkiler üzerine bir yanıt daha vererek “16 yıl Milletvekilliği, 4 yıl Grup Başkanvekilliği yaptım. Parti içi yarışlarda Milletvekillerinin hangi koşullarda açıklama yaptığını çok iyi bilirim. Kimse üzülmesin, o arkadaşlarımın da Genel Başkanı olacağım” ifadelerini kullandı.

CHP'li Milletvekillerinden kurultay açıklaması
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Muharrem İnceden sert çıkış: Koltuğa yapışanlar...
Muharrem İnce'den sert çıkış: 'Koltuğa yapışanlar...'
CHP’li il başkanlarından flaş kurultay açıklaması
CHP’li il başkanlarından flaş kurultay açıklaması
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