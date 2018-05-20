Muharrem İnce Suriye politikasını açıkladı

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece geldiği Adana’dan, miting için karayoluyla Osmaniye’ye giderken yol üzerindeki Ceyhan ilçesinde hasat edilen buğday tarlasındaki çiftçileri ziyaret etti. Burada traktöre binen İnce, saman balyaladı. Bir süre çiftçilerle sohbet eden İnce, daha sonra, Osmaniye’ye geçti.

Osmaniye'de konuşan Muharrem İnce'nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Gelirken biraz saman tozu yuttum. İyi de oldu. Çocukluğumu hatırladım. Kaşındırıyor biraz ama idare edeceğiz akşama kadar.

PARTİM BENİ YALNIZ BIRAKMADI

Partim beni yalnız bırakmadı. CHP dimdik arkama. Ama ben sadece CHP seçmeninin değil, herkesin oyunu istiyorum.

Sınav sorularını da milletin oyunu da çaldırmayacağız.

Talimatla ekonomi olmaz. Türk vatandaşları bile dışarı para götürüyorsa, dış yatırımcı nasıl gelecek buraya? Gelmiyor zaten, kaçtı hepsi. Ekonomi kurumlarına liyakatli atamalar yerine yandaş atarsan, bu iş olmaz. 'Faizi indirin' demekle faiz inmez. 'Üniversiteleri bölün' deyince bölüyorlarsa, 'Başakşehir maçına gidin' deyince Başakşehir maçına gidiliyorsa, olmaz. Devlet böyle yönetilmez.

EKİBİM HAZIR

Tüm sorunlarınızı biliyorum. Kredi kartlarınızı ödeyemiyorsunuz. Traktörünüze mazot koyamıyorsunuz. Ekibim hazır. Tüm sorunları çözeceğiz.

3B ile sorunları çözeceğiz. Eğitim dip yaptı. 10 yılda 5 bakan değişti. Biz böyle yapmayacağız. Uzlaşacağız, barışacağız. Bu ülkenin eğitim sistemini bir yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle tartışacağız. Sosyalistlerle tartışacağız. Muhafazakarlara diyeceğiz ki 'Gel bakalım sen de görüşünü söyle.' Uzlaştıktan sonra yeni bir modele geçeceğiz. Dayatma yok. Uzlaşacağız."

Benim en büyük projem huzur.

Çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayacağız. Dünyadaki yeni meslekleri anlatacağız onlara. Standart meslekler değil dünyada 4 yıl sonra 16 yeni meslek türeyecek. Geleceği okumaya çalışacağız.

GENÇLERE BURS

Gençlere her yıl 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 lira gençlik bursu ödeyeceğiz. Her yıl 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz. Yurt sorunu kalmayacak. Tarikat yurtlarına mahkum kalmayacaksınız.

Bizim dönemimizde oyun başlayınca kural değişmeyecek. Sınava 8 ay kala değişiklik yaptılar, 7 ay kala bir değişiklik yaptılar. 4 ay kala bir değişiklik, 2 ay kala bir değişiklik daha yaptılar.

SURİYE POLİTİKASI

Dış politikayı ayak üstü demeçlerle, medyatik açıklamalarla, milletin hoşuna gidecek iç politikaya uygun değil, kararlı bir dış politika uygulayacağız. Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokmak. ABD, Türkiye’nin müttefiki. Suriye ile ilgili politikamız net. Suriye’de Türkiye’nin büyükelçisi yok. Böyle bir şey olur mu? ABD’nin Türkiye’de büyükelçisi yok. Bunu sonlandıracağız. Barışacağız çaresi yok. 4 milyon Suriyeli'ye 40 milyar dolar harcadın. Bu parayla 2 milyon konut yapardık. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye içinde ve dışında yaşayan herkesle Birleşmiş Milletler gözetiminde bir seçim isteyeceğiz. Suriye’de yeni bir anayasa yapılmalı. Buna destek olacağız. Bunlar sağlandıktan sonra burada kalmazlar. Davulla zurnayla giderler Suriye’ye

Genelkurmay Başkanı'na 'Benim genelkurmay başkanım' demeyeceğim. 'Benim genelkurmay başkanım' olmaz. 'Türkiye'nin genelkurmay başkanı' olur. Ben cumhurbaşkanı olduğumda genelkurmay başkanı benim marabam olmaz. Ama genelkurmay başkanı beni yönetemez, ben onu yönetirim.

BU DEVLET 3 BİN YILLIK DEVLETTİR

Bu devlet 90 yıllık bir devlet değil 3 bin yıllık bir devlettir 3 bin yıllık.

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