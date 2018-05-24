Muharrem İnce'den önemli açıklamalar

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN Türk'te Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Hande Fırat, Vatan Gazetesi Ankara temsilcisi Murat Çelik ve CNN Türk Ankara Temsilcisi Hakan Çelik'in soruları yanıtlıyor.

İşte İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

Yarın Uşak'tayız. Sonra Afyon, sonra da Ankara'ya geçeceğiz.

16 yıldır vekilim. Türkiye'yi geziyorum ama bu sefer başka. Değişim rüzgarını hissediyorum.

30'a yaklaştı mitinglerimiz. 73 vilayete gideceğiz. 81'i tamamlayın dedim arkadaşlara, sıkıştırabilirlerse 81'i tamamlayacağız.

Arife akşamı mutlaka köyümde olmam lazım. Sadece onu değiştirmeyin dedim.

Üst akıl. Kim bu? Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Türkiye'nin 450 milyar dolar borcu var. Bunun 320 milyar doları son 16 yılda yapılmış. Yabancının Türkiye'den alacağı var. Alacağı olan birisi Türkiye'yi batırmak ister mi? Yabancı önce alacağını almak ister. Kimse bu üst akıl, gel beraber mücadele edelim. Yalan söyleme insanlara.

Türkiye'nin Güney Kore'yi örnek alması lazım. Güney Kore eğitilmiş iyi mühendisleri ile yaptı bunu. Türkiye'nin eğitime ciddi bir yatırım yapması lazım. Bir Güney Kore'nin bir de Türkiye'nin 1980'den bu yana, 38 yıldan beri geldiği duruma bakın.

MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZ OLACAK

Seçimi kazanırsam, bir hafta içerisinde Merkez Bankası'nın para politikaları bağımsız olacak. Merkez Bankası Başkanı CHP Genel Merkezi'ne çağrılmayacak.

Zorlama tedbirlerle ekonomi olmaz.

Kurmayları toplayacağız, gelenleri gidenleri hesaplayacağız.

Kamu bankalarını sektörel olarak yeniden yapılandıracağız. Kamu bankalarının düzenini yeniden kuracağız.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNİ DURDURACAĞIZ"

Türkiye dışarıdan para aldı değil mi? Türkiye bu parayı taşa, toprağa, betona gömdü. Üretim yapmadığı için, fabrika açmadığı için alamayacak.

Şirketler bir bir iflas ederken, ben orada hafriyat mı kazacağız? Tabi ki durduracağım Kanal İstanbul'u. Ne işimiz olur?

Türkiye'nin kuralları işleyen bir ülke olması lazım. Bir Fransız, bir İngiliz 'Türkiye bir hukuk devletidir' diyebilmeli.

ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI SEÇİM BEYANNAMESİ

16 yıl sonra 'ben şunu yapacağım' diyemez. Deme hakkı yok. Ancak özür dileyebilir. 'Ben ekonomiyi düzelteceğim' demek ayıptır. Ne zaman düzelteceksin?

Bugün '3600 vereceğim' diyor. Kasım 2017'de CHP'li vekiller önerge. Bu önergeleri AK Partililerin oylarıyla reddetmiş. CHP vekilleri bu önergeleri vermiş, reddetmişsin. Şimdi bir 'ince' korkudan, İnce 'Size 3600'ü vereceğiz' demiş, aklın başına gelmiş, şimdi çıkmışsın '3600 vereceğiz' diyorsun. Bunlar komik. Ben vereceğim. Çünkü yalan söylemedim bu millete.

(Erdoğan'ın açıkladığı projeden beğendiğiniz var mı?) Bugün ayrıntılı incelemedim ama yarın akşam incelerim. Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere park yapacaksa hiç itirazım yok. Zaten o yapamayacak, ben yapacağım. Ben devam ettiririm onu. Ama emin olun öyle bir düşüncesini olduğuna inanmıyorum.

Geçmiş örneklere baktığımızda, her tarafı ranta boğdular. Keşke daha önce yapsalardı. Sadece orası yetmez. Onun yanındaki arazileri de dahil etseler. Biz dahil edeceğiz. Onun elinde olsa yapmayacaktır. Bir kenarına yapacak, yanına gökdelen konduracaktır.

EKİBİNDE KİMLER OLACAK?

İlhan Ağabey (İlhan Cinaner) ile hergün görüşüyoruz. Aykut Erdoğdu ile konuşuyorum. İkinci turda kurmaylarım ile çıkacağım. Birinci tur bitmeden hiçbir isim açıklamayacağım. Şuan devlet memuru olanlar var. Ekibim belli 2014'ten beri çalışıyorum. Ankara'da bir ofisim var benim. Bir arkadaşımın ofisi var.

KPSS'yi geliştireceğiz. Mülakat sistemini kaldıracağız. Mülakat yapıyorsanız bunu kamera sistemiyle kontrol altına almalısınız.

Vatandaş değil, devlet kemer sıkacak.

İNCE'NİN PROJELERİ VE PROJELERE BULACAĞI KAYNAK

20 bin aracın geçtiği yere 40 bin araç parası verirseniz... 40 milyar dolar Suriyelilere harcarsanız... Suriyelileri davul zurna ile uğurlarız, 40 milyar dolar size kalır. Bunlar kaynak değil mi? 2 milyar dolara saray yapacağınıza konut yapabilirsiniz. İşte size kaynak.

En acil işimiz yargı. Adil bir yargı düzeni kurmak gibi bir görevim var. Yatırımcının önündeki bürokratik sıkıntıları ortadan kaldıracağız. Saplantıları ortadan kaldıracağız. Ekonomilerin başına liyakat sistemi ile birini atayacağız. Devlet kemer sıkacak. Saray'dan başlayacağım.

Bizim kaynağımız demokrasi ve hukuk olacak.

Devleti yönetenler pay almayacak. Herkes iyi biliyor ki, iş adamları avantasını vermeden iş yaptıramıyor. Ben de biliyorum onlar da biliyor. Bu musluklar kapanacak. AK Parti döneminde de ihale alan bizim dönemimizde de alabilecek.

ERDOĞAN'LA OLAN GÖRÜŞMESİ

Gençlerimiz karikatür yapacak, eleştirecek. Hakaret olmadığı sürece sorun yok.

Sayın Erdoğan'ı ziyaret ettim. Yaklaşık 40 dakika görüştük. Para da yatırdım. İhtiyacı yok ama. Tüm adaylara para yatırdım.

Neden kravatsız gittiler dediler? Edirne'den yoldan gelmiştim.

(Koltuk tartışması) Ben misafirim. Yurtdışında oturmam. Eşit şartlarda olacak. Hande Hanım'ın evine misafirliğe gitmişsem, nereye derse oraya otururum.

'DÜNYANIN KURALLARI VAR'

Faiz İslam'da haramdır. Bunu bütün Müslümanlar kabul eder. Ben de kabul ediyorum. Ama tutup faizle uğraşmanın anlamı yok. Dünyanın kuralları var.

'GENÇ NÜFUSA İYİ EĞİTİM VERİRSEK AB'YE GİRERİZ'

AB'nin kuralları istemesi doğal. Biz içimizdeki sorunları halledersek yine de almazlarsa bunu konuşuruz. Onlarda yaşlı bizde genç bir nüfus var. Genç nüfusu iyi eğitirsek bizi AB'ye alırlar.

KDV-ÖTV TARTIŞMASI

(Erdoğan'ın 'sırtında küfe yok' açıklaması üzerine) ÖTV'yi kaldıracağım demedim. Sesli kitapta yüzde 18 KDV var. Normal kitap yüzde 8 KDV. Kutsal kitapta KDV yüzde 1. Kutsal kitapta KDV olur mu? Ben kimsenin çocuk sayısına karışmam. İster 3, ister 5 yapar.

Allah nasip eder, millet de isterse... Çocuk sayısına karışma hakkım yok, ama bezinde, sütündeki KDV'yi indireceğim. Benim görevim o. Çocuk maması yüzde 8 olan da var yüzde 18 olan da... Sütte yüzde 8 KDV var. KDV'yi indireceğiz.

Musluktan akan suda 5 adet vergi var. Çevre temizlik, atık su, katı atık bertaraf vedeli, katı atık toplama bedeli ve artı KDV var. Emlakta, pırlantada, yatta KDV yok. Doğalgazda, mutfak tüpünde var. Akaryakıtta, benzinde, mazotta ÖTV, KDV toplam yüzde 51 vergi var. 100 TL'lik benzin aldınız, 51 TL de vergisi var.

1999'da deprem vergisi kondo. AK Parti bunu kalıcı hale getirdi.

Sayın Erdoğan bugün açıklıyor... 16 yıldır aklına yeni mi geldi? KHK ile bunları yapabilir. Seçimi bekleme. Olaki seçimi kaybedersin, senin yerine gelecek kişi yapmaz... Ben seçilir seçilmez, 1 ay içerisinde yapacağım. KHK ile hakkı var. Neden bekliyor? Seçim öncesinde müjde ver. Hem oy alırsın.

Alevileri şimdi mi hatırladın? 16 yıl hiçbir şey yapmayacaksın, seçime yakın bunları açıklayacaksın. Yapamaz, yapmayacak.

EĞİTİMDE 1+8+4 PROJESİ OLACAK

2002'de Kocaeli'nde bir konuşmasında 'Atanmayacak öğretmen kalmayacak' demişti. Şuan atanamamış 320 bin öğretmen var.

15-29 yaş nüfus arasında 19 milyon gencimiz var. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım, sadece bununla ilgilenirdim. 19 milyon genç arasında, 5 milyon genç okulda değil, işte değil, kursta değil. Nerede olduğu belli değil. Kaydı yok. Bu ülke kalkınabilir mi? Bu ülkenin her şeyi atıl. Su akıyor biz seyrediyoruz. 3.5 tarafı denizlerle çevrili, balıkçılığı gelişmiyor. Meracılığı gelişmiyor. Gençleri boş duruyor. Doğalkaynaklar var, tarihi misyon var, genç nüfus var. Biz bu ülkenin nöbetçisi değil üreticisi olacağız. Cumhurbaşkanı olduğumda şu 5 milyon kişi bulun diyeceğim.

4+4+4 sistemi devam etmeyecek. 16 yılda 6 bakan, 5 sınav değişikliği. Sınavda 9 ay kala bir değişiklik yapıldı, 7 ay kala bir daha yapıldı... 2 ay kala da tarih değişikliği yapıldı. Neden çocukların sınav tarihini değiştiriyorsunuz? Seçimin tarihini değiştirin. Bir yanda sınav, bir yanda seçim... Hangisi daha değerli? Bence sınav daha değerli. Seçimin 1 hafta geç olması ülke tarihini değiştirmez. Sınav tarihi belirlenmişse, o çocukların sınav tarihini değiştiremezsiniz. Önce çocuklar, sonra biz.

1+8+4 diye bir projemiz var. Ayrıntılarını daha sonra açıklayacağız.

Ayın 28'inde Balıkesir'deyim. Necati Bey Eğitim Fakültesi'nde okul arkadaşlarımızla birlikte, diplomalarımızla birlikte olacağız.

Sınavlar kalkmayacak, kalkamaz. Bu bir şekilde olacak. Bu sistemi kurduğumuzda, yarın ben seçimi kaybettiğimde o kalkmayacak.

Asla dayatma olmayacak. Taraflarla masaya oturacağız. Siyasal uzlaşma sağlayacağız. Milli politikamız olacak.

FETÖ ile AK Parti birlikte aynı bedende iki ruh gibilerdi. Birlikte yaptılar bunları. Bunu 2013'e kadar yaptılar. Komik bir şey söyleyeyim size; Bu resmi belgedir. 17-25 Aralık'tan sonra, FETÖ'cü okullara devlet 114 trilyon para harcadı. Ne zaman biliyor musunuz? Tarihini de söyleyeyim; 2015-2016 eğitim-öğretim yılında. Bu benim soru önergem. Milli Eğitim Bakanlığı'nın cevabı. Henüz kapatılmamış. Ben sormuşum. Siz devlet memuru olsaydınız çocuğunuzu bu okullara verdiğiniz için işinizden oldunuz mu? Var mı böyle insanlar, var. O bakan ne olacak? O bakanı atmayacak mıyız? Bank Asya'da hesabı var diye adamı işinden atacaksın, bu bakanı nereye atacağız? Sayın Erdoğan. Bu bakanı neden dışarı atmıyorsun?

GÜLEN'İN İADESİ POLEMİĞİ

(Erdoğan'ın 'İnce'yi hangi yetkili aramış' sorusu üzerine) Sayın Erdoğan, 2001'de partiyi kurdu. Partiyi kurmadan önce Fetullah Gülen'i ziyarete gitti mi? Ben gittiğini biliyorum. Beraber gittiği kişiyi de biliyorum. Partiyi kurarken icazet almaya gitti mi? Ben diyorum ki gitti.

Muharrem İnce boş konuşmaz. Ne zaman ne kadar söyleyeceğime bırakın onu da ben bileyim. 3 Temmuz 2017 Bekir Bozdağ, 'Efendim biz gönderirsek mahkeme reddeder diyor. Biz de onlara siz gönderin reddedeceklerse reddetsin' diyoruz. Yani reddedeceğini biliyor. Yani ABD FETÖ'yü göndermez, Tayyip Erdoğan da istemez. Neden istesin ki?

Demek ki ona bir ayrıcalık yapılmış. İstediği her şeyi alabilmiş. Bir fotoğraf var. Gülen'i ziyaret ediyor AK Partili vekiller. Normalde başı açık olan kadın vekiller, Gülen'in yanında başlarını kapamışlar. Peki siz Hande Hanım. Başınız açık. Başınızı kapattığınız anlar da vardır. Pensilvanya mübarek bir yer mi ki o kadınlar başlarını kapamışlar.

Soru 2: Orada diz çökenler, şuan 5 tanesi vekil listesindeler. Bunlar ne konuşuyorlar? 2012'den bu yana 5 yıl geçti, hâlâ alamadılar. Usulüne göre istemediler.

İlk 23.7.2017'de istemişler. FETÖ'cüler darbe yapmış, bir yıl sonra istemişsin. 1 yıl neden bekledin?

Sadece ABD ve İngiltere'de suçluların iadesi konusunda daha zorlaştırılmış maddeler var. Türkiye, bu zor koşulları yerine getirmeden istemiş. Usulüne uygun bir şekilde isteyeceksiniz. Ben önümüzdeki günlerde 2 arkadaşımızı Adalet Bakanlığı'na göndereceğim.

Darbe girişiminden sonraki iade talebi doğru değil. Sizdeki bilgi doğru değil. Tekrar söylüyorum 'Fethullah Gülen istenmedi' demiyorum. Usulüne uygun olmadığını, dosyayı inceler uzmanlar, 'Şurada yanlış yapmışsınız' derler. Ben arkadaşlarımızı göndereceğim, dosyayı bana gönderirlerse 'Şurası eksik' deiyyeceğim.

Bana, "120 koli, tercümeleri bile doğru düzgün yapılmamış, çoğu gazete küpürüyle dolu" dendi. Ben Türk yetkiliye inanmak isterim. O dosyayı incelemek uzmanlık ister. Belgeleri ortaya koysunlar çıkar ortaya.

Amerikalılar ipe un serebilir. İki tane kıytırık belge için o fırsatı vermeyeceksin onlara. Gülen bunların eski ortağı. Ben milletin vicdanına bırakıyorum. 15 Temmuz'dan 1 yıl sonra istenmişse, neden 1 yıl beklediniz?

Ayrıntılar geliyor...

