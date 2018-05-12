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    Muharrem İnce'den öğrencilere burs vaadi

    Denizli İHA
    12.05.2018 - 19:40 | Son Güncelleme:

    CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Denizli'deki mitinginde partililerine seslendi. İkindi ezanında konuşmasına ara veren İnce, vaatlerini anlattı.

    Denizli 29 Ekim Bulvarı miting alanında partinin Cumhurbaşkanlığı adaylık mitinginde konuşan CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ezan okunurken konuşulmaz, diye bir şey olmaz. Biz eğlenmiyoruz konuşuyoruz" sözlerinden sonra öğle ezanında Bozkurt ilçesindeki konuşmasına ara verirken ikindi ezanında da Denizli mitinginde ara verdi.

    Konuşmasında öğrencilere burs vaatlerinde bulunan İnce "İnsanoğlu kendi kol gücünden, hayvanların gücünden yaralandıktan sonra suyun gücünden yararlanmaya başladı. Sonra buharı keşfetti. Sonra elektriği keşfetti. Dijitali keşfetti, sonra endüstri 4.0 dedi. Nesnelerin iletişimi. Herkese sesleniyorum, eğer bunu kavrayamazsan 100 yıl fakir kalacaksın. Bir fizik öğretmeni olarak, AK Parti'ye oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Sizin çocuklarınız, CHP'linin çocukları kadar değerlidir. Ben çocuklarınızı iyi yetiştirmek istiyorum. Emeklilere biner lira ödemeye karar verdi, teşekkür ediyorum. Biz önermiştik. Bir öğretmen cumhurbaşkanı olarak gençlere üniversite öğrencilerine sözüm 19 Mayıs’ta gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu. Karşılıksız. Burs olarak verilecektir Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Yetmez. Pamukkale'ye giriş kaç para, 35 TL mi? Türkiye Cumhuriyeti'nde Allah'ın izniyle cumhurbaşkanı olduğum zaman, öğrenci kimliği gösteren herkes bütün müzelere serbest girecek. Eğer 81 milyonluk ülke gençlerine sınavı parayla yapıyorsa yazıklar olsun. Sınav ücretlerini kaldıracağız. Ah ah bir şey daha söyleyeyim. En önemlisi şu anda 10 bin dolayında bilgisayar mühendisi var. En kısa sürede bunu on katına çıkartacağız, bu ülkeyi böyle kalkındıracağız" ifadelerine yer verdi.

    CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mitingin ardından Denizli'den ayrıldı.

     

    Etiketler: erken seçim , gündem
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