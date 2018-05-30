Muharrem İnce’den Merkel’e sert tepki

24 Haziran seçimleri kapsamında Kırıkkale’ye gelen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. İnce’nin eleştiri oklarının hedefinde Almanya Başbakanı Angela Merkel vardı. İnce’nin Kırıkkale mitingi öncesi bir anda bastıran yağmur yağışı zor anlar yaşattı. Sağanak yağış nedeniyle meydanı boşaltan vatandaşlar daha sonra tekrar miting alanına geldi.

Merkel’in seçimlerden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Almanya’ya davet ettiğini hatırlatan İnce, "Merkel bugün Erdoğan seçimden sonra Almanya’ya gelsin demiş. Sayın Merkel önce ben 81 milyonda birliği sağlayacağım sonra sıra size de gelecek. Senin haddine mi düşmüş Türkiye’de demokrasi, seçimin sonucunu beklemeden o nezaketsizliği niye yapıyorsun. Sem kimsin? Benim ülkemde bir seçim var. Kimin seçileceğini nereden biliyorsun. Ne ortaklığınız varda onu ön plana çıkartamaya çalışıyorsun. Karın mı var onun seçilmesinden. Sen ne zannediyorsun kendini? Almanya'nın uşağı mıyız biz? Biz bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'yiz" dedi.

Türkiye’de seçimlerin olduğunu hatırlatan İnce, "Türkiye’de kimin cumhurbaşkanı olacağını biliyor musun? Herkes haddini bilecek. Türkiye’nin iç işidir bu. Almanya’nın haddine mi düşmüş. Önce içeride birlik. Ve bir gün sıra onlara da gelecek. Türkiye tek yumruk olsa Fransa kutsal kitabımıza Kur’an-ı Kerim’e laf edebilir mi?” ifadelerini kullandı.

Hükümetin FETÖ liderinin iadesini eksik evrakla istediğini tekrarlayan İnce, "FETÖ’yü istediler ama eksik evrakla istiyorlar. Usulüne göre istemiyorlar. Amerika vermek istemiyor Erdoğan’da almak istemiyor. Alırsa her şeyi anlatacak. Bekir Bozdağ açıklama yaptı. Muharrem İnce gelsin bakanlıkta evrakları incelesin. Ben Bekir Bozdağ’ın memuru değilim haddini bil bir kere. Haddini bil. İki benim milletvekili arkadaşlarım avukatlarım var. Giderler yüreğiniz yetiyorsa açarsınız. Grup Başkanımız Özgür Özel’e dedim ki resmiyete alınsın yazı yazın dedim. 6 gündür bekliyoruz. Kimseye uzaktan yalan söylemek yok. Muharrem İnce görüşmüş diyorsa görüşmüştür. Merkez Bankasında yanlış olur Muharrem İnce’de olmaz” diye konuştu.