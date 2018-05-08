Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanları adaylarını ziyareti kapsamında ikinci durağı İYİ Parti oldu. Dün, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret eden Muharrem İnce, bugün ise Meral Akşener'i ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte İYİ Parti'ye gelen İnce'yi parti yetkilileri karşıladı. İnce daha sonra Akşener'in makam odasına geçti. İki aday, burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.

GÖRÜŞME YARIM SAAT SÜRDÜ, AÇIKLAMA OLMADI

Muharrem İnce ile Meral Akşener arasında görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Görüşme sonrası Akşener ile İnce açıklama yapmadı. Akşener, İnce'yi parti binası çıkışına kadar uğurladı.