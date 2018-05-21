Muharrem İnce'den liste yorumu

Bartın'da konuşan İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Rahatlıkla sesim bile kısılamıyor bu ülkede. Dedim ki arkadaşlara yiyelim iğneyi, gidelim meydanlara. Hedef büyük . Zaman dar. Milletvekili listeleriyle uğraşacak halimiz yok. Hedef büyük zaman dar. Hepsi bizim arkadaşımız fark etmez. Genel merkez yapar listeleri. Cumhurbaşkanı olunca ben bakanların listesini yapacağım. Bunlara takılmayın böyle bir şey yok. Biz bu seçimi alacağız.

Televizyona anketçilerin bir kısmını ciddiye almayın. Onlar birilerinin sözcüsü. Emin olun ortada araştırma yok. Gel peşime takıl gör araştırmayı. Gel otobüsümüzde yer var. Bunlara takılmayın, bunlar mahçup olacaklar. Sesim kötü çıkıyor olabilir ama söylediklerim doğrudur.

24 Haziran'da ilk işimiz seçim güvenliğini sağlayacağız. Yabancı yatırımcı Türkiye'ye gelmiyor, neden? Güven duymuyor. Para güvenli bir limanı sever. Bunu kuracağız. Ekonominin başına bizden olursa olsun da ne olursa olsun değil, ehliyetli insanları getireceğiz. Ekonomi ile ilgili kurumları başta Merkez Bankası olmak üzere bağımsız hale getireceğiz. Merkez Bankası Başkanı'nı CHP Genel Merkezi'ne davet etmeyeceğiz.

"KEMER SIKMA SIRASI DEVLETTE"

Bu sefer kemer sıkma sırası devlette olacak. Devlet kemer sıkacak. Millet kemerin son deliğine geldi. Bir israf ekonomisinden insaf ekonomisine geçeceğiz. Cumhurbaşkanı saraylarda yaşamayacak. Orayı üniversite sınavında yüksek puan almış gençlerimize vereceğiz, bilim merkezi yapacağız. Benim evim bana saray gibi geliyor. Devletin işleri için Çankaya Köşkü'nü kullanırım. 2018'in ilk dört ayında örtülü ödeneğe harcanan para 747 milyon. Bu parayla ne yaptın? 2 milyar dolar sarayın maliyeti. Ev yapsak 100 bin ev yaparız. Sen Suriyelilere parayı nereden bulduysan parayı oradan bulacağım. 40 milyar dolarla ev yapsaydık 2 milyon ev yapıyor.

Anneler size sesleniyorum. En değerli varlığımız çocuklarımız sizin vicdanlarınıza sesleniyorum. Eğitim sisteminden memnun musunuz?

Değilsiniz değil mi? Bir kere değiştireceğiz ama uzlaşarak değiştireceğiz. Çeşitli kesimlerle ulaşacağız. Milli eğitim politikasında uzlaşacağız. Sınav sisteminde önce uzlaşacağız. Senin çocuğunla dalga geçiyor dalga. Onlara fizik öğretmeni Muharrem İnce söz veriyor. Çocuklarınızın

soruları çalınmayacak.

Dış politikamız ayak üstü radikal medyatik açıklamalardan uzak olacak. Uzmanlardan oluşmuş ve diplomatları monşerler diye aşağılamayan bir yapı. Bu ülkede 4 milyon Suriyeli var. Suriye'de Türk büyükelçisi var mı, yok. 4 milyon Suriyeliye bakıyor ama büyükelçisi yok. Niye yok, Tayyip Erdoğan Esad'a kızmış. Ben seçildiğimde oraya büyükelçiyi göndereceğim. Ey Amerika, Ey Rusya.. Dış politika meydanlarda kavga ederek olmaz.

3 tarafı denizlerle çevrili, Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip. Neden fakiriz. Çünkü kötü yönetiliyoruz. Her şey siyasallaşmış. 3B ile çıkacağız. Önce barışacağız, sonra ekonomik olarak büyüyeceğiz sonra adil bölüşeceğiz. Türkiye'nin sorunu adaletsizlik.