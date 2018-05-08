Muharrem İnce’den ‘gariban’ yanıtı

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Adalet Bakanlığı izin verirse Selahattin Demirtaş’ı yarın ziyaret edeceğini söyledi. İnce, “Kapıkule’den öteye pasaportumuzun değeri olacak. Sayın AK Parti Genel Başkanının partisine benim ayağım alışmaz. Memleket işlerinde küslük olmaz. Kaç aday olursa olsun hep birlikte televizyona çıkalım” ifadelerini kullandı. Asansör krizi ile ilgili gelen soruya ise “Kendi arkadaşlarıma fırça attım size ne” diyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün grup konuşmasında kendisi ile ilgili söylediği sözlere cevap olarak, “Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, meydanlarda böyle laflar etme hemşehrim” dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, beraberindeki heyetle birlikte Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra Türk-İş Genel Merkezi’ne geldi. İnce’yi kapıda Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay karşıladı. Daha sonra hep birlikte toplantı salonuna geçildi. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Atalay, Muharrem İnce’yi merkezlerinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Daha sonra açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, “Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar gerçekten ağır. Dünyanın bütün ülkelerinde yoksular mutsuzdur. Fakat burada ilginç bir şey var zenginler de mutsuz. Çünkü geleceklerinden kaygı duyuyorlar. Bu durumu değiştirmemiz lazım. Türkiye’nin huzura barışa ihtiyacı var. Bu sebeple dün cumhurbaşkanı adaylarından randevu istedim. Saadet Partisi ile görüştüm. Erdoğan ve Akşener’den cevap bekliyorum. Adalet Bakanlığı izin verirse Demirtaş’ı Çarşamba günü ziyaret edeceğim. Bu gerginliği sona erdirip Türkiye’yi demokratikleştirmemiz ve örgütlü bir toplum yapmamız lazım. Sendikalı işçi sayısı yerlerde sürünüyorsa burada bir sorun vardır. Bizim derdimiz Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek değil, bizim kişilerle işimiz yok. Türkiye’yi geri döndürmeyeceğiz, en ileri götüreceğiz. 'Tayyip Erdoğan’ı yargılayacak mısın' diye soruyor halk. Hayır benim işim yargılamak değil. Benim cumhurbaşkanı olarak ekibimle birlikte bizim görevimiz adil bir yargı. Bağımsız bir mahkeme. İlk işimiz yargı olacak. Cumhurbaşkanını yargılayan hakimler istiyorum. Bundan sonra her şey kendiliğinden olacaktır. Buna bağlı olarak ekonomi güçlenecektir. Çünkü yabancı yatırımcı ülkeye güven duyacak. Düğme iliklemeyen çay toplamayan hakimler bulacağız. Bu vatanın namuslu evlatları var. Her mahkemede bir tane var. Tarafsız yargıçlar, buradan başlayacağız. Adalet Bakanlığı Hakimler Kurulundan çıkacak. Bunları yaptığımızda, 80 milyon vatandaş yargıya güvendiğinde ekonomimiz düzelecek” ifadelerini kullandı.

“KAPIKULE’DEN ÖTEYE PASAPORTUMUZUN DEĞERİ OLACAK”

Örgütlü bir yaşama geçeceklerini belirten İnce, “Bunu başarabiliriz. İnsanlar sendikaya üye olmaktan korkmayacak. Coğrafyamızın en genç nüfusuna sahibiz. Yoksulluk bizim kaderimiz değil. Kapıkule’den öteye pasaportumuzun değeri olacak. Derdimiz doları, euroyu, faizleri, benzini ve mazotu indirmek. Eğer Tayyip Erdoğan’ı indirdiğimizde bu dediklerimiz iniyorsa, o arkadaş da bir zahmet iniversin. 80 milyon ondan daha değerli. Hiçbir korkumuz yok. Sokak başaracağımıza inanmış, ben bunu görüyorum” şeklinde konuştu.

“SAYIN AK PARTİ GENEL BAŞKANININ PARTİSİNE BENİM AYAĞIM ALIŞMAZ”

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “İnce’yi partime davet ederim” sözlerine ilişkin, Erdoğan’ın “Partime davet edebilirim, hem ayağı alışsın” dediğini anımsatarak, “Sayın AK Parti Genel Başkanının partisine benim ayağım alışmaz. Bence saraya davet etmemesinin nedeni, ayağım oraya alışır diye korktu herhalde. Oraya gidersem ayağım alışır bir daha oradan çıkmam diye düşünmüştür. Herkese imza konusunda yardımcı olunması gerektiğini tekrar tekrar söylüyorum. Emin olun ki son bir imza kalsa rakiplere ben de oy veririm” diye konuştu.

“MEMLEKET İŞLERİNDE KÜSLÜK OLMAZ”

"Cumhurbaşkanı Erdoğan sizi partisine davet ederse gitmeyecek misiniz" sorusuna İnce, “Memleket işlerinde küslük olmaz. Biz memleket sevdası için yola çıktık. Fark etmez benim için simitçiye çağırsa oraya da giderim. Halk tipi bir cumhurbaşkanı olacağım. Ankara’da trafik aksamayacak. Bisiklete binen, simitçide oturabilen, esnaf lokantasında yemek yiyen, pazara giden, pazardan alışveriş yapan olacağız. Türkiye geleneklerine geri dönecek” cevabını verdi.

“BAMBAŞKA ŞEYLER YAPACAĞIZ YANI FABRİKA AYARLARI DEMİYORUM, YENİ AYARLAR KURACAĞIZ”

Cumhurbaşkanlığı makamı olarak Çankaya Köşkü’nü kullanacağını aktaran İnce, “Sarayın ışığını kısacağım. Orayı gençlere vermeyi düşünüyorum. Bu ülkenin en akıllı çocuklarına vereceğim. Televizyonlarda bilim konuşulacak. Bambaşka şeyler yapacağız yanı fabrika ayarları demiyorum, yeni ayarlar kuracağız” diye konuştu.

“KAÇ ADAY OLURSA OLSUN HEP BİRLİKTE TELEVİZYONA ÇIKALIM”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı televizyon programına davetini yineleyen İnce, “TRT’de yapalım. Bu ülkenin cumhurbaşkanı devletin televizyonuna prim yaptırmak istemiyor mu? Ben olsam TRT’ye prim yaptırmak isterdim. Kaç aday olursa olsun hep birlikte televizyona çıkalım. Ben hazırım, bütün bakanlarını valilerini alsın gelsin ve ben tek geleceğim” dedi.

24 Haziran’da Cumhurbaşkanı olduğunda OHAL’i hemen kaldıracağını belirten İnce, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Çarşamba günü Edirne, Perşembe günü Hakkari ve Cuma günü de Rize’deyim. Kürt sorunu aynı zamanda bir ahlak sorunudur. Politikacılar Kürt sorununu ahlaksızca kullandılar. Her yerde farklı konuştular. Seçtiğim bu 3 şehirde aynı şeyleri konuşacağım ve yapamayacağım bir şey söylemeyeceğim.”

“ERDOĞAN’A SESLENİYORUM, MEYDANLARDA BÖYLE LAFLAR ETME HEMŞEHRİM”

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve beraberindeki heyet, DİSK’i ziyaret etmek üzere Türk-İş’ten ayrıldı. DİSK ziyaretinden sonra da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün grupta kendisi ile ilgili söylediklerine cevap verdi. İnce şunları kaydetti:

“AK Parti Genel Başkanı benim için gariban demiş. Türkiye bu haldeyken bana gariban diyor, Genel Başkana da karikatür diyor. Ben baba tarafından Selanikliyim, anne tarafından Rizeliyim. Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Erdoğan’a sesleniyorum, meydanlarda böyle laflar etme hemşehrim. Gel memleketin sorunlarına çare olalım. Gariban olmak, şaibeli olmaktan iyidir. Doğru söylüyorsun ben rahmetli kamyon şoförü Hacı Şerif’in oğluyum. 16 senedir milletvekiliyim, 14 senesi kirada geçti. Son bir buçuk yıldır da evim var. Bu memleketin çoğu gariban. Sokaklarda sessiz bir direniş var. Türkiye’yi barıştıracağız. Meclise önerimdir, bu madde değiştirilmelidir. Cumhurbaşkanı meydanlarda, tezek, gariban, kukla, karikatür demezse, toplumu germezse millet de cumhurbaşkanına laf söylemez ve cumhurbaşkanına hakaret olmaz. Üniversite öğrencilerine 19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de eksiklerini gidermeleri için 500 lira ödeme yapacağız. Önümüzdeki günlerde manifestomuzu açıklayacağız.”

CHP Genel Merkezi’nde yaşanan asansör krizi ile ilgili gelen soruya ise Muharrem İnce, “Kendi arkadaşlarıma fırça attım size ne. Benim akrabalarım onlar. Kendi yoğurdum ekşi diyebilirim” cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ve beraberindeki heyet buradaki ziyaretlerinden sonra hep birlikte Hak-İş Genel Merkezi'ne gitmek üzere DİSK’ten ayrıldı.

AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ

Muharrem İnce'nin, cumhurbaşkanları adaylarını ziyareti kapsamında ikinci durağı İYİ Parti oldu. Dün, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret eden Muharrem İnce, bugün ise Meral Akşener'i ziyaret etti. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile birlikte İYİ Parti'ye gelen İnce'yi parti yetkilileri karşıladı. İnce daha sonra Akşener'in makam odasına geçti. İki aday, burada tokalaşarak, basın mensuplarına poz verdi. Görüşme daha sonra basına kapalı şekilde devam etti.