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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.01.2019 - 17:44, Son Güncelleme:

Muharrem İnce’den Devlet Bahçeli’ye cevap

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Muharrem İnce’den Devlet Bahçeli’ye cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı konuşmasında Muharrem İnce için ‘Vay densiz vay’ sözlerini kullanarak sert ifadeler kullanmıştı. Muharrem İnce’den Bahçeli'nin bu sözleri üzerine cevap geldi.

Muharrem İnce Devlet Bahçeli’nin sözleri üzerine Twitter’dan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bahçeli hakaret, söylenene haklılık kazandırmaz. Ben size bir yerel seçimin olası sonuçlarının ülke için beka sorunu olarak görülmesinin yanlış olduğunu bir kez daha anlatayım.

Bu ülkenin birliği ve bütünlüğünün tek garantisi milletin özgür iradesiyle oluşturduğu birlik ruhudur. Birlik ve beraberlik için milletin iradesinin ortaya koyduğu bu anlayışın üzerinde bir irade yoktur.

Seçimler bir ülkede milletin birlik ruhunun, uzlaşma halinin vaz geçilmez aracıdır. Bir ülkenin geleceği için gerçek sözleşme özgür seçimlerle sağlanır. Bunu gerçekleştirmek, ülkemize, milletimize olan sorumluluğumuzun gereğidir.

Bir yerel seçim her ne kadar ulusal düzeyde sonuçlara yol açsa da sonuçta yerel seçimdir. Kapsamı Belediye Hizmetleriyle sınırlıdır.

Seçimin olası sonuçları üzerinden ülke için beka tehlikesi var demek, seçimi yerel seçim olma gerçekliğinden uzaklaştırır. Böyle bir tavır baştan seçimlerin güvenliği ve güvenirliği için demokratik ortamın yok edilmesi demektir. Demokratik meşruiyetin rafa kaldırılması demektir.

Evet bir kez daha söylüyorum yerel seçimlerde ortaya çıkacak olası sonuçlara, içinde bulunduğu ittifakın başarısız olması durumuna beka sorunu olacağını söylemek zeka sorunudur.

Koalisyonların yok edilmesi için kurulan ama önden koalisyon sistemine mahkûm olan bir tek adam rejimine beka sorunu var diyerek meşruiyet kazandırmak, göğsünü siper etmek zekâ sorunudur.

Türkiye’deki tek adam rejimini sorgulatmamak için seçimlerin iktidar partisi tarafından kazanılması gerektiğini söylemek, kendini muhalefet olarak tanımlayan biri için gerçekten zekâ sorunudur.

Evet Türkiye için ciddi anlamda beka sorunu vardır. Örneğin, ülkenin ekonomik durumu bir beka sorunu yaratacak duruma gelmiştir. Böyle bir sorunu Türkiye’ye yaşatanlara hesap sormayıp var olan düzenin devamına göğsü siper etmek bir zekâ sorunudur.

2011’de Suriye’de başlayan olayların Türkiye için bir tehdit olacağı yönündeki bütün uyarıları dikkate almadan bu sorunları var edenlere göğsü siper etmek bir beka değil zeka sorunudur. Ben bu kadarını hatırlatayım."

DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısında yaptığı konuşmasında “Cumhurbaşkanı adaylığında yaşadığı şok ve hezimeti atlamadığından ağzından çıkanı kulağı duymayacak bir noktaya savrulmuştur. Aklı epey incelmiş bu zavallıya göre, sadece bir yerel seçimi beka sorunu olarak millete anlatmak olsa olsa zeka sorunuymuş. Bu yaklaşımdan da uzak durulması lazımmış. Gerçi gafile kelam, nafile kelamdır, ama yine de biz hak edene hak ettiği gibi söyleyeceğiz. Bu ucube zihniyete layık olduğu muameleyi yapacağız. Vay densiz vay, bekayı zeka sorunu olarak görmek ancak senin gibi mankurtların işidir, ancak senin gibi sabah başka akşam başka konuşan çarkı feleklerin üslubudur. Zillet beğenmedi, zillet sevinmedi, zillet takdir ve tebrik etmedi diye bekamızı yok mu sayacağız?” ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli’den Muharrem İnceye: Vay densiz vay...
Bahçeli’den Muharrem İnce'ye: Vay densiz vay...

 

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