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    Muharrem İnce: Yenildiysen geri çekileceksin...

    AA
    04.07.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce bir açıklama daha yaparak "Yenildiğini kabul edemeyen yenemez, yenildiysen geri çekileceksin, hazırlıklarını yapacaksın, bahane üretmeyeceksin" dedi.     

    CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Siyaset uzun nefesli bir iştir. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez, bakarsın 2 sene sonra oluverir. Onun için hazırlıklı olmak lazım." dedi.     

    Muharrem İnce, CHP Erzurum İl Başkanlığı ziyaretinin ardından  yürüyerek İYİ Parti İl Başkanlığına geçerken  vatandaşlarla tokalaştı ve fotoğraf çektirdi.     

    Burada gazetecilere açıklama yapan İnce, kendisini karşılamalarından ötürü İYİ Parti temsilcilerine teşekkür etti.     

    İnce, "Erzurum'a gelince CHP'den sonra size de uğramak istedim. Çok naziksiniz, sağ olun kabul ettiniz. Geçmiş bir kampanyayı bitirdik ve önümüzdeki süreçte sizlere de başarılar diliyoruz. Önümüzde yerel seçimler var ve sizlerle görüşmek sohbet etmek istedik." diye konuştu.     

    Ziyarette, İYİ Partili bir kişinin "Sizi Erdoğan'a rakip olarak görüyorduk ne oldu da bizim ülkemiz elimizden kaydı gitti" sorusuna İnce şu yanıtı verdi:     

    "Birincisi ülke elimizden kayıp gitmedi onu düzeltelim, ülke hepimizin ülkesi. İkincisi, siyaset uzun nefesli bir iştir. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl sonra olacağını kimse garanti edemez, bakarsın 2 sene sonra oluverir. Onun için hazırlıklı olmak lazım. Hepimizin cumhurbaşkanı olarak yola çıktık. CHP'nin adayıydım, tabi ki CHP”nin milletvekilleri oy birliğiyle beni aday gösterdiler ve 41 yıl sonra yüzde 30 barajını geçtik. Bunu başaracağız, hep birlikte başaracağız."     

    İnce, 24 Haziran seçimlerine işaret ederek, "Ülke elimizden kayıp gitmez, ülke bizim ülkemiz, hepimizin ülkesi, ben buradayım, yani bir yere gitmedim. Bu birinci raunttu, devam edeceğiz, daha buradayım. Yeniden cumhurbaşkanı adayı mısın evet yeniden cumhurbaşkanı adayıyım." diye konuştu.     

    ATATÜRK EVİ'NE ZİYARET

    Muharrem İnce, daha sonra beraberindekilerle Cumhuriyet Caddesi üzerinden yürüyerek kent merkezindeki Atatürk Evi'ne geçti.     

    Atatürk Evi'ni ziyaret eden İnce, burada Atatürk'ün hayatını konu alan sinevizyon gösterisini izledi.     

    Ziyaret sırasında Atatürk Evi önünde toplanan partililer, İnce'ye sevgi gösterisinde bulundu. Bazı gençler de İnce ile özçekim yaptı.

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    Etiketler: son dakika , haberler
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