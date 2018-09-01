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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Gündem
İHA
01.09.2018 - 19:57, Son Güncelleme:

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

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Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, İncek'te gerçekleştirilen törenle Mine Alşan ile evlendi. Kılıçdaroğlu ailesinin mutlu gününe Muharrem İnce de katıldı.

Düğün tarihi için 1 Eylül Dünya Barış Günü seçilirken, tören Ankara İncek'teki La Rossa Wedding'te yapıldı.

Çiftin nikahını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen kıyarken, nikah şahitleri Murat Karayalçın, Altan Öymen, Hikmet Çetin, Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu ile Yılmaz Çapan oldu.

MUHARREM İNCE DE KATILDI

Çift, misafirlerden çiçek göndermek yerine Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunmalarını istedi.

Çiftin akrabalarının yanı sıra parti yöneticileri, milletvekilleri ve siyaset dünyasından çok sayıda ismin yer aldığı düğüne CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de katıldı.

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

Düğün için mevcut milletvekilleri, eski ve yeni Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine davet gönderilmişti.

Güney Kore'de siyaset bilimi alanında doktora yapan Kerem Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Türkiye'ye dönerek 2009'dan bu yana birlikte olduğu Mine Alşan ile evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi


Çift, geçen yıl nisan ayında Mine Alşan'ın memleketi Trabzon'da aile arasında nişanlanmıştı.

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

Nişan sonrası vatani görevi için Sivas'a giden Kerem Kılıçdaroğlu, Temeltepe Askeri Kışlası'nda kısa dönem askerlik yapmıştı.

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

Kerem Kılıçdaroğlu'nun mart ayında terhis olmasının ardından düğün hazırlıklarına başlanmıştı.

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu düğünde bir araya geldi

 

Kılıçdaroğlu'nun oğlu dünyaevine girdi, düğüne Muharrem İnce de katıldı
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