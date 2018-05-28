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    Muharrem İnce üniversite arkadaşlarıyla buluştu

    İHA
    28.05.2018 - 15:15 | Son Güncelleme:

    CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, mezun olduğu Necatibey Eğitim Fakültesinde aynı dönem okuduğu arkadaşlarıyla bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Balıkesir'deki mitingi öncesi mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesine giderek mezun olduğu arkadaşlarıyla buluştu. Seçmenlere diplomasının fotokopisini paylaşan İnce, fakülte önünde 1986 yılında mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocaları ile toplu fotoğraf çektirdi.

    Mezun olduğu Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi içerisine giren İnce, burada partilileri uyararak sadece mezun olduğu sınıf arkadaşları ve hocaları ile bir araya geleceğini söyledi.

    Okul önünde mezun olduğu sınıf arkadaşları, dönem arkadaşları ve hocaları ile bir araya gelen İnce, arkadaşlarının tek tek lakaplarını hatırlattı. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sohbet ve fotoğraf çekiminin ardından seçmenlere mezun olduğu fakültenin diplomasını dağıttı ve kaç dönem okuduğundan bahsetti. Okuldaki ziyareti sonrası fakülte bahçesi ve kantini de gezen İnce, kendisini görmek isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirerek, miting alanına ayrıldı.

    Etiketler: CHP , Üniversite , gündem
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