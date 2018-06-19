Muharrem İnce, seçilirse ilk 100 günde neler yapacağını açıkladı

İşte İnce’nin sözlerinden satır başları:

OHAL’i kaldıracağım.

Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak. Bakanlar Kurulu’nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Yani bakanlar arasında liyakat esas olacak ama toplumu da kucaklayacak her kesimden insan olacak

Terör örgütleriyle amansız bir mücadele dilecek.

Passolig’i hemen kaldıracağım.

Türkiye’nin Şam büyükelçisini hemen atayacağım. Suriye’nin toprak bütünlüğü esas olacaktır.

Bağımsız tarafsız adil bir yargı için cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmayacak yargıçlar arıyorum. 100 gün içinde 81 milyonun, sizlere şeref sözü hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek.

KHK ile işten atılan kardeşlerim. Hakkınızda bir dava açılmışsa dava sonucunu bekleyeceğiz ama KHK ile atılmışsın hakkında dava açılmamış hemen işe iade edileceksin.

Başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere kapatılan askeri kurumları hemen açacağım.

Medya ile ilgili yasalar çıkartacağız. Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Aynı yalakalığı bana yapacaklar ama ben istemiyorum.

Cemevlerinin statüsünü 100 gün içinde ibadethane olarak değiştireceğiz hemen.

Kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. Kimse senin mezhebini cinsiyetine bakmayacak.

100 gün içinde 3600 ek göstergeyi vereceğiz.

Ekonomiyle ilgili kurumların özerkliğini sağlayacağız.

SAB ile müzakereleri hızlandıracağız. Hemen masaya oturacağız. Hemen Avrupa turu atıp yeni Türkiye’yi anlatacağız.

Bölünen bütün üniversiteleri birleştireceğiz.

Hiçbir okulda ücret alınmayacak. Sınavlara ücretle girilmeyecek.

24 Kasım’da her öğretmene 1 maaş ikramiye vereceğiz.

24 Haziran’dan sonra mülakatı kaldıracağız.

Çiftçinin mazotu 3 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak.

100 gün içinde çocuk bezindeki KDV inecek.

Engelli kardeşim, 100 gün içinde Marmaris’teki yazlık sarayda tatil yapmaya başlayacaksınız.