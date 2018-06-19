Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Muharrem İnce, seçilirse ilk 100 günde neler yapacağını açıkladı

    Muharrem İnce, seçilirse ilk 100 günde neler yapacağını açıkladı

    Hürriyet Haber
    19.06.2018 - 14:48 | Son Güncelleme:

    CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Hatay’da vatandaşlara seslendi. İnce seçildiği takdirde ilk 100 günde yapacaklarını anlattı.

    İşte İnce’nin sözlerinden satır başları:

    OHAL’i kaldıracağım.

    Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak. Bakanlar Kurulu’nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Yani bakanlar arasında liyakat esas olacak ama toplumu da kucaklayacak her kesimden insan olacak

    Terör örgütleriyle amansız bir mücadele dilecek.

    Passolig’i hemen kaldıracağım.

    Türkiye’nin Şam büyükelçisini hemen atayacağım. Suriye’nin toprak bütünlüğü esas olacaktır.

    Bağımsız tarafsız adil bir yargı için cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmayacak yargıçlar arıyorum. 100 gün içinde 81 milyonun, sizlere şeref sözü hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek.

    KHK ile işten atılan kardeşlerim. Hakkınızda bir dava açılmışsa dava sonucunu bekleyeceğiz ama KHK ile atılmışsın hakkında dava açılmamış hemen işe iade edileceksin.

    Başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere kapatılan askeri kurumları hemen açacağım.

    Medya ile ilgili yasalar çıkartacağız. Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Aynı yalakalığı bana yapacaklar ama ben istemiyorum.

    Cemevlerinin statüsünü 100 gün içinde ibadethane olarak değiştireceğiz hemen.

    Kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. Kimse senin mezhebini cinsiyetine bakmayacak.

    100 gün içinde 3600 ek göstergeyi vereceğiz.

    Ekonomiyle ilgili kurumların özerkliğini sağlayacağız.

    SAB ile müzakereleri hızlandıracağız. Hemen masaya oturacağız. Hemen Avrupa turu atıp yeni Türkiye’yi anlatacağız.

    Bölünen bütün üniversiteleri birleştireceğiz.

    Hiçbir okulda ücret alınmayacak. Sınavlara ücretle girilmeyecek.

    24 Kasım’da her öğretmene 1 maaş ikramiye vereceğiz.

    24 Haziran’dan sonra mülakatı kaldıracağız.

    Çiftçinin mazotu 3 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak.

    100 gün içinde çocuk bezindeki KDV inecek.

    Engelli kardeşim, 100 gün içinde Marmaris’teki yazlık sarayda tatil yapmaya başlayacaksınız.

     

     

    Etiketler: Muharrem ince , vaat , hatay mitingi , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri