Muharrem İnce Nevşehir'de konuştu! ‘Bir tweetimi almışlar…’

İşte İnce'nin açıklamalarından satır başları:

Devlete bir ince ayar lazım. Gandhi önce seni önemsemezler sonra sana gülerler sonra seni kıskanırlar en sonunda sana yenilirler diyor. Olacağı bu. 24 Haziran akşamı kim komik bu millet gösterecek.

Erdoğan geçen benim aleyhimde konuşuyor. Eleştirecek itirazım yok. Masanın birinde bir general oturuyor. Partililer alkışlıyor bu general de alkışlıyor. Ben Cerrahpaşa Tıp Fakültesi dekanını ziyaret ettim diye adamcağızı görevden aldım. Disiplin kanunu o faaliyeti yasaklıyor. Siyasete katılırsa ihraç edilir diyor kanun. Sayın Erdoğan o generali ihraç edecek misin? 30 Ağustos'ta emekli edeceğim ilk general o general. Senin apoletlerini sökmezsem Muharrem İnce değilim. Siz siyasi partilerin değil Türk milletinin askerisiniz. Devlet yok oluyor.

"NEDEN 16 YILDA VERMEDİN?"

Diplomayı ben istemiyorum Anayasa istiyor. Göster. Meydanlara gelip aleyhimde konuşuyorsun ben 'Kavga etmeyelim' diyorum. Geleceği konuşalım, mazotu konuşalım. Asgari ücret 2 bin 200 olacak. Polislere, din görevlilerine öğretmenlere 3 bin 600'ü vereceğiz. Geçen baktım ben söyledikten sonra söylüyor. Neden 16 yılda vermedin 3 bin 600'ü. Şu anda KHK çıkar var. vermiyor.

Tarım çökmüş, emekli geçinemiyor sana geldi mi Saray yapıyorsun. Ankara'daki saray 1150 oda. Bir de Marmaris'e yazlık yapıyor, 300 oda. Cumhurbaşkanlığı bütçesi 25 kat arttı. Senin maaşın bırak 25 katı 2 kat arttı mı?

"BUNLAR ZAVALLI"

Geçenlerde Samsun'daydım. Sahneye gençler bir bisiklet getirdiler bindim. Bir baktım bir cami resmi almışlar içine benim bisikletli fotoğrafımı koymuşlar. Sanki camide bisiklete biniyorum. Oğlumun düğününde zeybek oynadığım resmimi almışlar caminin içine koymuşlar. Bunlar zavallı. Nelerden medet umuyorlar. Bitti bitti. Herhalde montaj yöntemlerini FETÖ'den öğrendiler. 16 senedir oradasın git millet istemiyor. Zorla mı kalacaksın?

"BUNLAR KÖTÜ İNSAN"

Yıl 2013 Aziz Yıldırım FETÖ'ye karşı mücadele ediyor. Ben de Aziz Yıldırım'a başarılar dilerim yazmışım. O tweeti alıyor şimdi atmışım gibi Ali Koç'u desteklemiyor Aziz Yıldırım'ı destekliyor yazıyor. Bunlar kötü insan. Sınırları yok.

Demirden köprü yapmak kolay iş ben gönüllere köprü kuruyorum. İnsanları ayırmıyorum. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyorum. Ben de Erdoğan'a soruyorum. Bayramda köprülerin ücretsiz olanı var ücretli olanı var. Demirel'in yaptığı köprüden ücretsiz Erdoğan'ın yaptığı köprüden ücretli geçiyorsun. Erdoğan'ın yaptığı köprüden 114 liraya geçiyorsun. Demirel'in yaptığı köprüden ücretli geçersen 11 lira ödüyorsun.