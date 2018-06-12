Muharrem İnce Muğla'da konuştu: Turizmi 12 aya yayacağız

Konuşmasına Kayseri'den Muğla'ya vatandaşların hesabına yatırdığı paralarla uçak kiralayarak geldiğini belirterek başlayan İnce, vatandaşlardan, "Biraz daha ateşleyin, yarı yolda benzin bitmesin"sözleriyle destek istedi.

'İSTİHBARATIN İŞİ MUHARREM İNCE'NİN MİTİNGLERİ Mİ'

Muharrem İnce, 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağını, hiç kimseyi ayırt etmeden, 81 milyonu uzlaştırmak, barıştırmak ve aynı çatı altında toplamak için uğraştığını vurguladı. AK Parti'li, ülkücü, İYİ Parti'li, HDP'li, Saadet Parti'li, herkesi, 81 milyonu kucaklamaya çalıştığını anlatan İnce, sözlerinin devamında şunları söyledi: "Ben barış, huzur' diyorum. Bugün demiş ki 'Ben istihbarata sordum. Diyarbakır'da Muharrem İnce'nin mitingine gidenler HDP'liydi' demiş. Cevabını vereyim. Erdoğan, bu devletin istihbaratı ne zamandan beri miting alanları kontrol ediyor? Sen bu memleketin bu devletin istihbaratına görev ver de bomba patlatanları yakalasınlar. Mitinglerle uğraşma. Sen kim istihbarat kim? Sen darbeyi eniştenden öğrenen adamsın eniştenden. Sen o MİT'in başındaki adamı değiştir bence. O sana yalan söylüyor. Açıklıyorum. Diyarbakır mitinginde, meydanda AK Parti'li kardeşlerim vardı. Sana yalan söylemişler. AK Parti'liler vardı. 16 sene bu devleti nasıl yönetti şaşırıyorum. İstihbarata sormuş, 'Miting alanında kim varmış.' Yazıklar olsun böyle bir bilgi verdiyse o istihbarata. Yazıklar olsun. PKK kol geziyor bu ülkede. Siz bu işle mi uğraşıyorsunuz? IŞID, FETÖ'cüler kol geziyor. Sizin işiniz Muharrem İnce'nin mitingleri mi?"

'ÖĞRENCİLERİN YURT SORUNUNU ÇÖZECEĞİM'

Cumhurbaşkanı olması halinde Muğla'daki Göcek Tüneli'nden para alınmayacağını, parayla tünel olmayacağını belirterek, kentte bulunan üniversite öğrencilerinin yurtlarda çok zahmet çektiklerini bildiğini ve onların yurt sorununu çözeceğini, kimseyi tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğini ifade etti.

Merhum cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Marmaris'te küçük bir yazlık yaptırdığını, o dönem kıyameti kopardıklarını hatırlatan İnce, "Geldi Recep Bey burayı yıktı. 300 odalı yazlık saray yaptı. 50 bin ağaç kesti. Bir de duvar ördü. Kimler gördü o duvarı? Gördünüz mü? O koltuğa oturduğumda önce o duvarı hemen kaldıracağım. O, 50 bin ağacı hemen ekeceğiz. Sarayı yıkacak halimiz yok. Yıkmam. Onu da engellilere vereceğim. Buradan bir söz vereyim. Recep Erdoğan, bugünden itibaren meydanlarda yalan söylemezse, kışın bir hafta oda verebilirim sana. Kışın ama yazın vermem. Bir şartla vereceğim eski cumhurbaşkanlarına bugünden itibaren yalan söylemesin." diye konuştu.



'TARIMI DA UNUTMAYACAĞIZ'

Turizmde önemli hedefleri bulunduğuna işaret eden İnce, "Turizmi 12 aya yayacağız. Entegre turizm bölgeleri oluşturacağız. Hedefimiz 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir. Turizmde bunları yaparken de tarımı, zeytini, zeytinyağını unutamayız. Biz gençlerle marka yaratacağız." dedi.

Büyüme rakamlarının açıklandığına değinen Muharrem İnce, "Enflasyona bakıyorum yukarıya doğru çıkıyor. Faizler yukarıya doğru çıkıyor. Dolar yukarıya doğru çıkıyor. Erdoğan kiminle kavga ettiyse o yükseliyor. Faizle kavga etti, faiz yükseldi. Dövizle kavga etti, döviz yükseliyor. İnce ile kavga etti, ince yükseliyor. Ne diyor, 'Bay Muharrem' diyor. Ağzını açıyor, Bay Muharrem. '24 Haziran'da, bay bay Recep, bay bay Recep' diyeceğim." ifadelerini kullandı.

Atatürkçü, Cumhuriyetçi, yurtsever bir fizik öğretmeni olduğunu anlatan İnce, aslının ve nereden geldiğinin belli olduğunu belirtti. Aday gösterildiğinde Türkiye'nin çok gergin olduğunu, siyasetteki tansiyonu düşürmek için tüm siyasi liderleri ziyaret ettiğini vurgulayan Muharrem İnce, cumhurbaşkanı olduğunda Muğla'ya gelerek, Kerimoğlu Zeybeği oynayacağını kaydetti.



'600 MİLLETVEKİLİ SAYISI DÜŞECEK'

Cumhurbaşkanı olduğunda Türkiye'nin keşfedilmemiş zenginliklerini harekete geçireceğine değinen İnce, "Türkiye'nin sanayisinin dörtte biri atıl durumda, çalışmıyor. Meralar, insan kaynakları, tarım alanları, denizler atıl. Ne balıkçılık gelişmiş, ne denizde ulaşım. Bunları devreye sunacağız. Güçlü ve büyük bir Türkiye yaratacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığında 600 milletvekili olmayacağını anlatan İnce, bu sayının düşeceğini, milletvekillerine o kadar maaş ve ödenek vermeye niyetinin olmadığını ifade etti.

Ülke için 3B projesi olduğunu aktaran İnce, bunların barış, büyüme ve bölüşme olduğunu ifade etti.

İnce, cumhurbaşkanı olması halinde emekliler arasındaki maaş farkını da ortadan kaldıracağını belirterek, "Emekliler arasında dokuz kat fark olursa o ülkede barış olmaz, kardeşlik olmaz, hakkaniyet olmaz, üretim olmaz, gelişme olmaz. Bunu dengeleyeceğiz. " dedi.

DANIŞTAY ÜYESİNİN TWITTER MESAJI

Danıştay üyesinin kendisi hakkında twit attığını belirten İnce, şunları kaydetti: "Erdoğan salona giriyor, yüksek yargıçların hepsi ayağa kalkıyor. Benim cumhurbaşkanlığımda yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak, kalkmamalı. Çay toplayan bir yargı olmaz. Gerektiğinde o yargı beni de yargılayabilmeli. Geçen gün bir Danıştay üyesi kadın benim aleyhimde twit atıyor. Bir Danıştay üyesi ya da Yargıtay üyesi, benim rakiplerim hakkında asla twit atamaz, atmamalı."

Kendisinin dindar bir nesile karşı olmadığını, din eğitiminin devletin değil ailenin görevi olduğunu savunan İnce, şöyle devam etti: "Din Eğitimi şöyle olacak. Muhafazakar bir aile diyorsa ki 'Benim çocuğuma haftada bir saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi yetmez.' baş üstüne hemen seçmeli olarak vereceğiz. Öbürü de derse ki 'Ben zorunlu din dersi istemiyorum.' hay hay sana da vermeyeceğiz. Bu kadar basit bir sorunu Türkiye 40 senede çözemedi. Açık açık tavır koyacaksın. Benim gibi bazen partinle de ters düşeceksin. Ben dokunulmazlıklar konusunda partimle ters düştüm. Ben 'hayır' oyu verdim, onları dinlemedim, bugün olsa yine hayır oyu veririm. Türkiye'nin sorunlarını ilkeli ve dürüst siyasetle çözeceğiz. Omurgalı, dik duran, ilkeli bir siyasetle Türkiye'nin sorunlarını çözeceğim. Bunu hep birlikte başaracağız"

Türkiye'de bir değişim rüzgarı olduğunu ifade eden İnce, vatandaşlara sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

İnce, kendisinin de oy kullandıktan sonra Ankara'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) gideceğini sözlerine ekledi.