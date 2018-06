Muharrem İnce: 'Her aileye bir ev, her eve bir maaş'

Kayseri'de konuşan Muharrem İnce'nin sözlerinin satır başları şöyle:

Kayseri'den açıklıyorum Sayın Erdoğan, bak bu iş tamam. Merak etme hukuk devleti var, intikam yok. Rövanş yok. Türkiye'yi ayağa kaldıracağız. Bu büyük değişimi gittiğim her yerde gördüm. Danıştay üyesi benim hakkımda tweet atıyor. Cumhurbaşkanı seçildiğimde, hiçbir hakim, hiçbir savcı benim rakiplerime laf söyleyemeyecek. Onlar işini yapacak. Hakim savcı siyasete girerse olmaz.



Benim cumhurbaşkanlığımda Yargıtay salonuna girdiğimde yargıçlar ayağa kalkmayacak, kalkmamalı. Yüksek yargıçlar, cumhurbaşkanı gelince ayağa kalkıyorsa onlar adalet dağıtamaz. Bir saraylı var yanında da milletin evladı var. Diyor ya, yerliyim milliyim. Ya yerli olan milli olan adam Süleyman Şah'ı oradan oraya gezdirdi. Rahmetli sağlığında bile o kadar seyahat etmemişti.

'DEVLET KEMER SIKACAK'

Erdoğan ile benim farkım şu olacak. Bir, Erdoğan’ın döneminde millet kemer sıkıyordu, benim dönemimde devlet kemer sıkacak. Erdoğan’ın döneminde ne zaman efelense bir ekonomik kayba uğruyorduk. 'Ey Hollanda' dedi, Hollanda’ya Petrol Ofisi’ni sattı. 'Ey Almanya' dedi, yenilenebilir enerji ihalesini verdi. 'Ey Amerika' dedi, 11 milyar dolarlık Boeing aldı. Uluslararası arenada çakma bir kabadayı.

Bir de kandırılan bir cumhurbaşkanı değil. Yolda gelirken sloganını gördüm, 'Vakit Türkiye vakti.' Erdoğan’a bir slogan buldum. 'Vakit jübile vakti'

Bu seçimi kiminle alacağız? Şu anda 100 kadından 32’si çalışıyor. Diğerleri çalışamıyor, bir kere bunu iki katına çıkaracağız. Peki nasıl çıkaracağız? Kadının çalışmasının önündeki en büyük engel ne? Çocuk. O zaman her mahalleye kıraathane açacak ya, ben de her mahalleye bir kreş açacağım. Her semte engelliler için günlük bakım evi açacağız. O bedava kek diyor ya, her mahallede bir kreş, çocuk kreşe kadın işe. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Sloganımız bu. Gençler bir kere sizi iyi eğiteceğiz. Size yabancı dil öğreteceğiz, matematik öğreteceğiz.