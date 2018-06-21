Muharrem İnce İzmir mitinginde konuştu

İnce’nin açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Sahnenin önünde 1 milyon insan varsa 1 milyon kişi de sahnenin arkasında duruyor. Bu 49. günde 105. mitingimiz. Günlerdir konuşuyorum ama medya vermemekte ısrarlı. Hele bir TRT var, parayı bizden alıyor Erdoğan’ın borazanlığını yapıyor.

Türkiye Cumhuriyeti’nin seçiminde ilk kez bu seçimin kaybedeni olmayacak. Sadece anket şirketleri kaybedecek, Erdoğan bile kaybetmeyecek. Bu seçimi ben kazandığımda tüm Türkiye kazanmış olacak. Ben bütün annelere sesleniyorum, tüm partililerin annelerine sesleniyorum. Onlara iyi eğitim vereceğiz. Onları tarikatların yurtlarına muhtaç etmeyeceğiz.

Eğitimimiz, okullarımız arasında bir ayrıcalık olmayacak. Gelir dağılımda eşit olacağız. İşe alımlarda ayrım yapmayacağız, liyakat olacak.

2002’de Erdoğan iktidara geldiğinde bir gösteriş yaptı. Milletvekillerinin lojmanlarını sattı kendi de gitti bir apartman dairesinde oturdu. Herkes helal olsun dedi. Sonra ne yaptı, gitti bir saray yaptırdı, orada oturmaya başladı.

Erdoğan Rizelidir ama ondan bile utandı. Neden mi Rize’nin çayını bıraktı gitti beyaz çay içmeye başladı. Yanında hiç kimse kalmadı. Erdoğan’ın 16 yılda dost kaldığı hiç kimse kalmadı. O artık yorgun, kibirli, insanlara tepeden bakan bir insan.

Bir yandan yorgun bir insan bir yanda da taze kan var. O artık hayalleri olmayan bir adam. 2002’de ‘adalet, kalkınma’ diyordu. Artık bunları demiyor ekonomi diyemiyor benim karşıma televizyonlara çıkamıyor. Erdoğan’ın çıraklığı fena değildi ama ustalığı rezalet. Bir insan kendine usta der de çırak dediği birinin karşısına çıkamaz mı?. O çakma usta. Yüreğin mi yok? Çık karşıma.

Son günlerde Tarzan zorda olunca hani doktorlar der ya ‘çocukluğuna inmek lazım’ diye, benim çocukluğuma kadar iniyorlar. Yakında 2. Dünya Savaşı’nı da İnce çıkardı diyecekler. ‘Bay Muharrem’ diyor, ‘Menderes asıldığında neredeydin?’ diyor. Yahu ben hayatta değildim. Şimdi diploması yok diyorlar ya ben merak ediyorum acaba onun ortaokul diploması var mı? Son günlerde bir dedikodu uyduruyorlar; Muharrem İnce seçilince yardımları kesecekmişim. Hangi yardımları? 1-Doğum yardımları 2-gebelik yardımı 3-Dul maaşı 4- Muhtaç asker ailesi yardımı 5-Şartlı eğitim yardımı 6-Öğrenci yardımı 7-Kaymakamlık bursu 8-Yoksullara kira yardımı 9-Engelli bakımı 10-Fakir muhtaç yardımı. Sizin huzurunuzda 81 milyona söz veriyorum. Namus sözü veriyorum, bu saydığım yardımlara temmuz ayından itibaren 100 TL zam yapacağım. Her şey hazır; kadro hazır, ekonomiyle kim ilgilenecek hazır.

Her şey hazır, zımba gibi bir ekip var, yakında açıklayacağım. Bakanlar Kurulu’nu sadece CHP’den yapmayacağım. Bakanlar Kurulu’nda her partiden insan olacak. Orada CHP’li olacak, ülkücü olacak, HDP’li olacak, İYİ Partili olacak, AKP’li de olacak. Türkiye’yi birleştireceğiz, Türkiye’yi kucaklayacağız. Ekibimle aylardır çalışıyorum. Erdoğan kendisine saray hazırlıkları yaparken ben Türkiye’yi yönetme hazırlıkları yapıyorum.

Üniversite öğrencilerine 500 TL 19 Mayıs Gençlik Bursu, 500 TL cumhuriyet bursu vereceğiz. Öğretmenlere 24 Kasım’da 1 maaş ikramiye vereceğiz.

Karadenizli kardeşim, sana İzmir’den sesleniyorum; fındık 15 TL olacak. Asgari ücret 2200 TL, en düşük emekli maaşı 1500 TL olacak, mazot çiftçiye 3 TL olacak.

Meydanlarda benim 30 sene önce yazdığım şiiri konuşuyor, ekonomiyi konuşamıyor. Soğan kuru dolar kurunu geçti, kuru soğan 7 TL, biber 8 TL, hıyar 4 TL. Tüketen alamıyor, üretene gitmiyor. Faiz lobisi vardı, şimdi de soğan lobisi var.

Erdoğan 30 miting yaptı, sen 105 miting yaptın, enerjiyi nasıl buluyorsun diye soruyorlar. İşte şundan buluyorum (elindeki kağıdı gösteriyor.) 3. sınıf öğrencisi Deniz Acar, şiir yarışmasında kazandığı 1 gram altını Muharrem İnce sana gönderiyorum diye bana göndermiş. Enerjim bu, bu çocuğa karşı sorumluluğum var benim.

Bu seçimin farkını özet geçeceğim. Bu seçim eskinin son seçimi, yeninin ilk seçimi. İzmir, bir büyük değişime, Türkiye’yi normalleştirmeye, Türkiye’yi barıştırmaya hazır mıyız? 3B demeye hazır mıyız İzmir? Barışacağız, hemen barışacağız. Büyüyeceğiz, hızla büyüyeceğiz. Bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz. Birlikte başaracağız.

Pazar günü oyunu kullandın ne yapacaksın? Okulda bekleyeceksin, sonra seçim kurulunun önüne gideceksin. Ben de Yüksek Seçim Kurulu’nun önüne gideceğim. Merak etmeyin, birlikte başaracağız.

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