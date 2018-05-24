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    Muharrem İnce İstanbul Barosunu ziyaret etti

    İSTANBUL (İHA)
    24.05.2018 - 16:17 | Son Güncelleme:

    İstanbul Barosunu ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Havalimanı yerine Millet Bahçesi yapacaklarını açıklamasıyla ilgili olarak," Eğer tümünü aynı şekilde değerlendirecekse kutluyorum" dedi.

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İstanbul Barosu'nu ziyaret etti. Burada İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu ve üyeleriyle görüşen İnce, ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kimseden ayrıcalık istemediklerini söyleyen İnce," Biz kimseden torpil istemiyoruz. Biz kimseden ayrıcalık istemiyoruz. Sandıktan ne çıkacaksa hakkımızı istiyoruz. Başaracağız buna inanıyorum" dedi. Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili iddialarını yineleyen Muarrem İnce, diye” Erdoğan da bal gibi biliyor ki usulüne uygun bir şekilde Fethullah Gülen'in iadesi istenmemiştir. Bir Amerika Birleşik Devletleri vermek istemiyor. Recep Tayyip Erdoğan da almak istemiyor. Biz ne yapacağız Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı olduğumda Türkiye'de ilk işimiz yargıyı düzeltmek. Beni yargılayabilecek yargılar istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak yargıtayın salonuna girdiğimde ayağa kalkmayacak yargıçlar istiyorum. Bu sistemi çok kısa süre içinde kuracağız. Bunu kurduktan sonra iadesini isteyeceğiz. Amerika Birleşik Devletlerine de bahane bırakmayacağız" dedi.

    “ÖYLE YAPARSA TEBRİK EDERİM”

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı canlı yayında "Atatürk Havalimanı ile bazı illerdeki eski statları millet bahçesi yapacağız. Halkımız bu tür yerlere çocuklarıyla gidip gezsin, eğlensin" demişti. Erdoğan'ın bu projesini değerlendiren İnce,“ Hiçbir itirazım yok. Öyle yaparsa tebrik ederim. ” dedi. Öte yandan Muharrem İnce'nin miting programı ile ilgili bilgi veren CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "73 il gezecek. Son mitingimizi İstanbul'da yapacağız. Maltepe veya Yenikapı'da yapmayı planlıyoruz" dedi.

    Etiketler: gündem
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