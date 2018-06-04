Muharrem İnce: İnek Uruguay’dan, saman Bulgaristan’dan... Ayran nasıl milli?

FENERBAHÇE GİBİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

“DÜN (önceki gün) bir arkadaşım yolda kâğıt toplayan bir çocuk gördüğünü söyledi. Çocuğa sormuşlar ‘Hayalin ne?’ diye, ‘Büyük kâğıt toplamak’ demiş. Bir öğretmen olarak ciğerime oturdu. Erdoğan döneminde çocuklarımıza hayal kurmayı bile unutturmuşuz. Hanımefendiler, evde mobilyaların yerini değiştirirsiniz, bir iyi gelir. 16 yıldır meydanlarda bağırıp çağıran adamı değiştireceğiz. Fenerbahçe nasıl değiştirdiyse biz de öyle değiştireceğiz.

Çobanların sigortası devlet tarafından ödenecek. Hayvan ilaçları da bedava olacak. Erdoğan çiftçiyi bitirdi. Dünyanın öbür ucundan hayvanları gemilere dolduruyorlar, hayvanlar telef oluyor zaten. Ta buradan hayvan getireceğine Karslıya destek ol. Bunların 1200 odalı sarayı var ama yatacak yeri yok. 6 milyar dolarlık canlı hayvan ithal etmişiz. 1 milyar doları bu bölgeye verseydin hayvancılık uçar giderdi.

SINAV SONUCUNU 26’SINA ALDILAR

Şimdi çocuklarımız lise sınavına girdi değil mi? Ne zaman açıklanacaktı? 22’sinde. Seçimden önce açıklamayacaklar, 26’sına aldılar. Böyle bir üçkâğıtçılık olmaz. Çünkü 1 milyon 200 bin çocuk sınava girdi. Bunlardan 120 bini yerleşecek, 1 milyonu açıkta kalacak. Çocuk ağlayacak, veli ağlayacak. Bunu biliyorlar, üçkâğıtçıları görüyor musun? Sınavın tarihini, açıklanmasını değiştir. Ya sen niye korkuyorsun seçimden önce açıklanmasından? O çocukları ağlatıyorsun. Perişan ettiler eğitimi. Erdoğan meydanlarda ‘3 çocuk yapın, 5 çocuk yapın’ diyor. Çocuğu yapması kolay, bakması zor. Çocuk bezinde KDV kaç? Yüzde 18. Cumhurbaşkanının görevi çocuk sayısına karışmak mı? Bundaki KDV’yi düşürmek mi? Size söz, çocukların bezinden yüzde 18 KDV alınmayacak.

Sorum şu: Süleyman Şah Türbesi’ni oradan oraya taşıdın. Süleyman Şah sağlığında bile o kadar seyahat etmedi. Sen mi millisin? 1 Mart tezkeresinde Amerikan askerlerine ‘evet’ diyen sen değil misin? Sen mi millisin? Senin uçağın mı yerli, gözlüğün mü yerli? Neyin yerli? ‘Ayran milli içecektir’ diyor. İnek Uruguay’dan, saman Bulgaristan’dan geliyor. Ayran nasıl milli oldu? Ayran bile gitti.

Diyor ki, ben gelirsem yardımları kesecekmişim. Ya niye keseyim yardımları? O paraları Erdoğan mı veriyor? AK Parti mi veriyor? Ya devlet veriyor devlet. Hatta benim dönemimde hırsızlık olmayacağı için daha çok vereceğiz.”



