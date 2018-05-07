Muharrem İnce ilk vaadini açıkladı

İşte İnce'nin açıklamalarından satır başları:

"Bir mutlu azınlık var, bundan başka toplumun büyük bölümü mutsuz. Erdoğan inince ne olur? Döviz inerse, dolar, euro inerse, işsizlik rakamları inerse, enflasyon inerse bunlar olacaksa, gübre mazot fiyatı inerse, Erdoğan da insin kardeşim buradan. 80 milyondan daha mı değerli yani?

Derdimiz o değil, derdimiz bozuk düzen. Medya susmuş, sesini çıkaramıyor yani. Manşete koyamaz, iş dünyası korkmuş. Hiçbir umudum yok, medyadan ve iş dünyasından zerre kadar umudum yok. Benim umudum millette. Bu fakir fukara millete güveniyorum. Bu devrimi millet gerçekleştirecek. Ben o fakir milletime inanıyorum.

Çanakkale'de Dumlupınar'da nasıl imanıyla mücadele ettiyse, bu kampanyada da bir savaş gibi değil ama bir zafer kazanmak için uğraşarak, savaşta kan seçimde ter dökülür. İkisinde de bir çalışma gereklidir. Ne iş dünyasına güvenim var, ne medyaya, ne medya patronlarına güvenim var. Sizlerin de içinizin kan ağladığını biliyorum. İşinizden olmamak uğruna bazı şeyleri göremediğinizi ben de biliyorum.

Kuantum diyen bir cumhurbaşkanı olacak ilk kez. Endüstri 4,0 diyen cumhurbaşkanı olacak. Türkiye'nin gündemi de bu olacak ve TV'lerdeki tartışmalar da bunlar olacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye için hayallerimi anlatacağım. Sizler aracılığıyla bunları milletimizle paylaşacağım.

Bir öneride bulunuyorum. Dün Sayın Erdoğan diyor ki 'muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız' Güzel, mutlu oldum. Çağdaş düzeyi geçmiş toplumlarda seçimler şöyle oluyor. Adaylar TV programlarına çıkıyor tartışıyorlar. Ben hazırım, adaylığı kesinleşmiş 5 aday; Sayın Erdoğan ben sizinle ve diğer adaylarla, madem ki diyorsunuz muasır medeniyet seviyesini geçeceğiz, o ülkelerde nasıl oluyorsa bizde de öyle olsun. Gelin televizyonlarda tartışalım.

Benim diğer adaylardan bir farkım olsun. Bir fizik öğretmeni cumhurbaşkanı adayı olarak bir şey söylemek istiyorum size. Bir, şu anda emeklilere 1000 lira verilecek mi? Verilecek, çok güzel kutluyorum hükümeti cumhurbaşkanını. Benim derdim gençler, çocuklar, geleceğimiz. Ben o çocuklara 16 yıl fizik anlattım.



Cumhurbaşkanı olduğumda, gençlere ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu.

Sarayı 6 ay süreyle halkımıza açacağım, halk görecek. 6 ay sonra kapatacağım, oradaki edeceğim tasarrufla gençlere o bursu vereceğim. 6 ay sonra da sarayı bu ülkeye ilk 5 bine girmiş en zeki çocuklarına vereceğim. Bu milletin en akıllı çocukları orada okuyacak. Orayı bir bilim merkezi yapacağım. Çankaya Köşkü'ne gideceğim. Yapacağım o tasarrufla da bu milletin zeki ve yoksul çocuklarına burs olarak vereceğim.

Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesini kaldıracağız. Hiç kimseye dava açmayacağım, galiz küfür etmediği sürece. Niye hakaret etsin yurdumun insanları bana? Ben onları germeyeceğim ki, kızdırmayacağım ki, ben onlara tezek demeyeceğim ki? Ben bu hakareti milletime yapmadığım sürece milletim de bana hakaret etmeyecektir. İlk işim cumhurbaşkanına hakaret maddesini gündemimizden çıkaracağız.

17:30'da Sayın Karamollaoğlu ile görüşeceğim. Sayın Akşener ve Sayın Erdoğan'dan da cevap bekliyorum.

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