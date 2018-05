Muharrem İnce: Endüstri 4,0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak

Muharrem İnce’nin konuşmasından satırbaşları:



Türkiye'nin uzlaşmaya ihtiyacı var. Kimseyi ayırmadım. Saadet Partisi'ne gittim, İYİ Parti'ye gittim, Selahattin Demirtaş'a gittim. Recep Tayyip Erdoğan'a gittim. Hatta üstümde kalmasın oradaki konuşmamızda 'Hemşirelerimize selam söyle' dedi. Onun selamını iletiyorum.

24 Haziran'dan sonra meydanlarda kavga eden değil kuantum, uzun madenciliği diyen endüstri 4,0 diyen bir cumhurbaşkanı olacak. Endüstri 1.0 buhar, endüstri 2.0 elektrik, endüstri 3.0 elektronik... Endüstri 4.0 ise nesne insan iletişimi akıllı fabrikalar. Bunu kaçırırsak yüzyılları kaçırırız İyi eğitilmiş gençlere ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı olduğumda her yıl 10 bin gencimizi yurt dışına göndereceğim, iyi eğitim almaları için. Şu an bilgisayar mühendisi sayısı 10 bin. Size söz veriyorum. 5 yıl içinde bu sayı 100 bin olacak. Meydanlarda kavga etmekle sorun çözülmez. Eğitimle yetişir. İmam hatiplere bir itirazım yok. Ey benim AK Partili bacım çocuğunu imam hatibe gönder ona sözüm yok. Ama üniversite sınavında kaçıncı oluyor. Ona bak. Üniversiteli öğrencilere sesleniyorum. Her 19 Mayıs ve 29 Ekim'de öğrencilere 500 TL burs vereceğim. Sınav ücreti olmayacak.







'SİZE ŞUNUN SÖZÜNÜ VEREYİM'

Birinci köprüyü Demirel yaptı. İkinci köprüyü Özal yaptı. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Dördüncü köprüyü de ben yaparım. Mal varlığımı dün açıkladım. 5 yıl sonra yeniden vereceğim. Size şunun sözünü vereyim. Siz zenginleşmeden ben zenginleşmeyeceğim. Şu iki sözü veriyorum. Terörle sonunla kadar mücadele edeceğim. Yetimin hakkını yedirmeyeceğim. Yargı bağımsız olacak. Mahkemelere herkes güvenecek. Yabancılar da buna inanacak. 'Beni indirmek istiyorlar' diyor. Benim indirmek istediğim dolar ve Euro. Bunlar inecekse sen de in kardeşim. Kadınlar bu sürece destek olun. Ben sokakları görüyorum. Bu iş bu kez tamam. Çıraklık dönemi geçirdi, kalfalık dönemi geçirdi, ustalık dönemi geçirdi bir de emeklilik dönemi geçirsin. Bir de yalan söylüyorlar. 'CHP gelirse sizin hayatınıza karışır' diye. Benim kız kardeşim 40 yıldır başörtüsü takıyor. İnsan kardeşine bunu çıkar der mi? Bu mesele kapanmıştır. Nerede takarsan tak.

'HAKKARİLİLER TÜRK BAYRAĞI İLE GELDİ ORAYA'



Diyor ki bana, ekonomi konuşacak mısın? İstiyorlarsa 6 adayın altısı da çıkalım, ben hazırım. Dedemin memleketinden bildiriyorum, ben hazırım. İster tarım, ister güvenlik, hepsine hazırım. Türkiye’ye ne yaptılar. 2017 büyüme oranı 7.4. Buraya kadar hepsi 2-3-4. 2017’de 7.4. Neden? Ekonomide doping var. Doping doğal değildir. Beygire bile doping yaptığında yarışı geçersiz sayılır. İnşaatla şunla bunla çözmeye çalıştılar. Köprü, yol, tünel yapmak iyi bir iş midir? Kesinlikle iyi iştir ama ufak iştir. Köprü yapmak kolaydır ama Rize’den Hakkari’ye köprüsü kurmak zor iştir. Dün Hakkari’de mitingi İzmir Marşı çalarak Türk bayraklarıyla yaptık. Hakkarililer Türk bayrağıyla geldi oraya. Ey çay üreticisi sizi eziyorlar, ezdirmeyeceğim.







'SIKILDINIZ MI?' SORUSUNA ALDIĞI CEVAP ŞAŞIRTTI

İnce, vatandaşlara 'Tamam mı?' diye sordu. Vatandaşlardan 'Tamam' yanıtı alan İnce bu kez 'Sıkıldınız mı' dedi. 'Hayır' yanıtıyla şaşıran İnce, 'Daha bunu duymamışsınız. Bir de sıkıldım çıktı. Ben de buradan cevap vereyim. Ben de sıkıldım" dedi.



'O ÇAKI BU ÇAKI'

Beni can kulağıyla dinleyin. Bundan yaklaşık 110 yıl önce. Rize'den Hüseyin diye bir genç adam Yemen'e gider. Hüseyin Yemen'den Mekke'ye gelir, hacı olur. Resmi kayıtlardaki adı da Hacı Hüseyin olur. Mekke'den sonra gelir Rize'ye ayakları yara içindedir. Çanakkale'ye asker toplanmaktadır, ayakları yara olduğu için harbe almazlar. 2 ay sonra ayakları iyileşir. Ben de gideceğim der. 4 çocuğunu öper, iskeleye iner. Büyük çocuğu uyanır, "Kardeşlerim" der, "Babamız gidiyor." Babalarının yanına giderler, o der ki ben "Savaşa gidiyorum". Hepsine hediye verir, en küçük kızına kalmaz. Ona da çakısını verir. O küçük kız o çakıyı 92 yıl taşır: O küçük kız çocuğu benim anneannem. Hacı Hüseyin benim annemin dedesi. O çakı da bu çakı Hiç kimsenin bana millilik, Rizelilik, milliyetçilik taslama hakkı yoktur. Çakı burada!